Тканевые маски: хорошая защита при правильной стирке

12.10.2020, 23:45, Разное



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Тканевые маски восполняют дефицит

Глобальная нехватка масок и респираторов привела к тому, что Всемирная организация здравоохранения и другие агентства рекомендуют пользоваться многоразовыми тканевыми масками. Американские центры по контролю и предупреждению заболеваний считают, что при необходимости ими могут пользоваться медицинские работники.

Качественных клинических исследований, посвященных эффективности тканевых масок при использовании медработниками, во время пандемии COVID-19 они не проводились. Ранее было известно, что медики, которые носят такие маски, заражаются гриппом чаще, чем те, кто пользуется стандартными медицинскими масками.

В новом исследовании, опубликованном в The BMJ, ученые из Австралии обнаружили, что тканевые маски могут быть практически такими же эффективными, как стандартные. Для этого нужно соблюдать определенные условия.

Ручная стирка увеличивает риск заражения

Оказалось, что эффективность тканевых масок становится близкой к эффективности хирургических, если их регулярно стирать при температуре не ниже 60 градусов Цельсия.

«Как тканевые, так и хирургические маски считаются зараженными после использования. В отличие от хирургических масок, тканевые можно использовать повторно. Может быть соблазнительно использовать маску несколько дней подряд или просто легко простирывать ее руками. Наше исследование говорит, что это увеличивает риск загрязнения маски», – сказала профессор Рейна Макинтайр (Raina MacIntyre) из Университета Нового Южного Уэльса, соавтор исследования.

Ученые повторно проанализировали данные исследования, которое они провели в 2015 году. Это исследование до сих пор остается единственным рандомизированным контролируемым исследованием использования тканевых масок. Авторы фокусировались на методах стирки масок медицинскими работниками.

Оказалось, что у медиков, которые регулярно стирали маску при высокой температуре, риск заражения был невысок. Но у тех, кто стирал маску руками, риск заражения гриппом, риновирусами и сезонными коронавирусами был в два раза выше, чем у тех, кто пользовался стандартными хирургическими масками.

Ученые отмечают, что риск загрязнения масок и инфицирования у медицинских работников гораздо выше, чем у обычных людей. Но они рекомендуют каждому регулярно качественно стирать маски для профилактики инфекции.