 

Мнение: Бес оружия

12.10.2020, 23:40, Разное

Очередная трагедия…. В поселке Большеорловское Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов, поссорившись с бабушкой, расстрелял ее, соседа и людей на остановке.

По предварительным данным погибли четыре человека, пятеро ранены. Соболезную родным и близким погибших. Раненным желаю скорейшего выздоровления…

В этой трагической истории важно, что парень стрелял из вполне легальных охотничьих ружей. И эта трагедия – еще один довод в пользу полного запрета свободного оборота оружия. Остаюсь при своем мнении, что даже охотничье ружье не должно быть таким доступным, как сейчас….

Понятно, что стреляет не само оружие, стреляют люди. Но если бы у 18-летнего Даниилы Монахова не оказалось в руках двух охотничьих ружей, не было бы и трупов…. Любое оружие – это бесовщина. Лично я уже 30 лет, как в 1990 году уволился из армии, не брал и не собираюсь брать в руки оружие…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Мнение: Китай успел первым

19.07 / Мнение: Беспорядки в Портленде

23.09 / Скандалы: «Евгений Викторович просил передать, что он тебя очень ждет»

16.07 / Волочкова оправдалась за посещение монастыря в карантин: Совершенно нелепая ситуация

13.08 / Исследование: Одноразовые респираторы можно обеззараживать в мультиварке не менее 20 раз

26.08 / «Хватали всех иностранцев и тех, кто похож на иностранцев»

16.08 / Мнение: О Беларуси без Лукашенко

13.08 / Мнение: Суд повторно оправдал «педофила»

24.09 / Диетолог рассказала о способе распознать рак по ногтям

02.07 / Учёные выяснили, какая температура является опасной для COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска