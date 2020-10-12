Мнение: Бес оружия

12.10.2020, 23:40, Разное

Очередная трагедия…. В поселке Большеорловское Нижегородской области 18-летний Даниил Монахов, поссорившись с бабушкой, расстрелял ее, соседа и людей на остановке.

По предварительным данным погибли четыре человека, пятеро ранены. Соболезную родным и близким погибших. Раненным желаю скорейшего выздоровления…

В этой трагической истории важно, что парень стрелял из вполне легальных охотничьих ружей. И эта трагедия – еще один довод в пользу полного запрета свободного оборота оружия. Остаюсь при своем мнении, что даже охотничье ружье не должно быть таким доступным, как сейчас….

Понятно, что стреляет не само оружие, стреляют люди. Но если бы у 18-летнего Даниилы Монахова не оказалось в руках двух охотничьих ружей, не было бы и трупов…. Любое оружие – это бесовщина. Лично я уже 30 лет, как в 1990 году уволился из армии, не брал и не собираюсь брать в руки оружие…

Фотография отсюда