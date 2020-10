«Уйти, не прощаясь» стал фильмом закрытия Нью-Йоркского кинофестиваля

12.10.2020, 23:20, Новости дня

«Элегантно причудливым» исполнением роли светской львицы назвал обозреватель Кевин Фэллон на сайте Daily Beast участие голливудской звезды Мишель Пфайффер в комедии «Уйти, не прощаясь» (French Exit). Этой картиной американского режиссера Азазеля Джейкобса 11 октября закрылся 58-й Нью-Йоркский международный кинофестиваль в Линкольн-центре (NYFF).

Из-за пандемии коронавируса смотр впервые проходил почти целиком в виртуальном формате и с уменьшением числа показываемых фильмов. Показы в закрытых помещениях были заменены показами под открытым небом.

На фестивале.

Фестиваль открылся 17 сентября мировой премьерой фильма «Lovers Rock», сегментом антирасистского минисериала «Топорик» (Small Axe) британского режиссера Стива Маккуина. Центральным событием смотра стала эпическая драма американской китаянки Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland) с Фрэнсис Макдорманд в главной роли.

Фильмами, вызвавшими повышенный интерес критики и публики, можно считать «Землю кочевников», минисериал «Топорик» Маккуина (на NYFF показали три сегмента из пяти), психологическую драму «Начало» (Beginning) грузинского режиссера Деи Кулумбегишвили, современную сказку, основанную на баскском фольклоре «Атарраби и Микелац» (Atarrabi and Mikelats) Эжена Грина, короткометражку Педро Альмодовара «Человеческий голос» (The Human Voice) с Тильдой Суинтон и документальный фильм «MLK/FBI» о многолетней слежке ФБР за Мартином Лютером Кингом.

Не умереть в Париже

«Уйти, не прощаясь» – фильм о мимолетности счастья, о бренности богатства и успеха, о «маленьких вещах», которые следует ценить. Ведь именно они могут, собственно, и стать жизненными приоритетами…

62-летняя Мишель Пфайффер играет Фрэнсис Прайс, зажиточную нью-йоркскую вдову с богемными манерами, которая оказалась на грани финансового краха после биржевого кризиса. «Мой план был умереть до того, как у меня кончатся деньги, – говорит она своему бухгалтеру. – Но я продолжаю не умирать, и вот я здесь».

Сердобольная подруга делает красивый жест, предложив ей бесплатно пожить в ее пустующей просторной квартире в Париже. Фрэнсис соглашается и берет собой в Европу взрослого сына Малкольма (Лукас Хеджес), который переживает осложнения в своих отношениях со своей невестой Сюзан.

Фрэнсис – сложная личность. Она экстравагантна и непредсказуема, безмерно расточительна и прижимиста, она может быть деликатной, а через мгновение грубой, изрекает фразы, преподнося их как истину в последней инстанции. А еще она обожает свою кошку, которую тоже берет с собой в Париж, предварительно усыпив и спрятав от таможенников в багаже.

В дальнейшем эта кошка сыграет важную роль в мистических «собеседованиях» героини с ее покойным мужем. В спиритических сеансах и дружеских посиделках в парижской квартире примут участие и другие, не менее экзотические персонажи фильма, как-то молодая гадалка с океанского лайнера, которая за время атлантического плавания приглянулась Малкольму, и чернокожий молчаливый частный детектив, нанятый Фрэнсис для поиска пропавшей в какой-то момент в Париже кошки.

Эксцентрика и абсурд

48-летний режиссер Азазель Джейкобс – сын кинорежиссера-экспериментатора Кен Джейкобса. Он получил степень бакалавра по киноискусству в Университете штата Нью-Йорк в Перчейзе (SUNY), а степень магистра по той же специальности в Американском киноинституте (AFI). Азазель Джейкобс снял фильмы «Маменькин мужчина» (Momma’s Man), «Терри» (Terri), «Любовники» (The Lovers), сериалы «Моцарт в джунглях» (Mozart in the Jungle) и «Соболезную вашей утрате» (Sorry for Your Loss).

Рецензент «Голливуд рипортер» Джон Фрош сравнивает актерский темперамент Мишель Пфайффер в этой роли с аппетитом жителя Луизианы, плотоядно поглощающего лангуста. Актриса явно испытывает удовольствие, когда ее героиня в перерывах между сигаретной затяжкой и глотком мартини произносит свои эффектные фразы, когда язвительные сентенции, а когда суровые приговоры.

«Поклонники французского кино, – пишет Форш, – могут узреть в этой американской гранд-даме сравнение с Изабель Юппер и Натали Бай, в то время как фанаты сериала «Секс в большом городе» (Sex and the City) почувствуют в ее патрицианском мурлыканьи частичку неотразимой дамы-вамп Саманты Джонс в исполнении Ким Кэтролл».

Сценарий фильма написал писатель Патрик Девитт по своему роману, вышедшему в 2018 году. Ранее он сотрудничал с Джейкобсом, написав сценарий «Терри». Вкус Девитта к эксцентрике, замешанной на поэтике абсурда, ощущается в полной мере в «Уйти, не прощаясь», особенно ближе к финалу.

Заметно, что в парижском сегменте фильма взаимоотношения героев постепенно становятся хаотичными и маловразумительными, а мелодрама, и без того отдающая фарсом, превращается в гиньоль.

В ожидании номинации

На виртуальной пресс-конференции, которую провел программный директор NYFF Деннис Лим, Пфайффер рассказала, что образ своей героини насытила частичками характеров разных людей, которых она встречала на жизненном пути.

Пресс-конференция по фильму «Уйти, не прощаясь». Фото с монитора.

Обозреватель Vanity Fair Джордан Хоффман считает, что этой работой Мишель Пфайффер обеспечила себе номинацию на «Оскара» в категории «лучшая женская роль».

«Трудно представить лучшее исполнение роли, чем это сделала Пфайффер, которая уже очень давно заслужила «Оскара», – пишет Пит Хаммонд на сайте Deadline.

Энн Томпсон на портале независимого кино Indiewire напоминает, что Пфаффер была трижды номинирована на премию «Оскар» – за роль второго плана в «Опасных связях» (Dangerous Liaisons) и дважды за главные роли в «Знаменитых братьях Бэйкерах» (The Fabulous Baker Boys) и в «Поле любви» (Love Field).

Как отмечает Томпсон, в этот малоурожайный на заметные фильмы год у такого голливудского ветерана, как Пфайффер, появились повышенные шансы на награды.

Но далеко не всем критикам фильм понравился. Бенджамин Ли из «Гардиан» дал фильму низший рейтинг, назвав его «раздражающим» и сравнил его «с первым показом очень плохой пьесы, когда лишь неловкое покашливание нарушает мертвую тишину зала».

Как сообщили в дирекции NYFF, «Уйти, не прощаясь» планируется выпустить в американский прокат в феврале 2021 года.