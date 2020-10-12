 

В Минске для разгона акции пенсионеров применили газ и светошумовые патроны

12.10.2020, 23:08, Новости дня

Белорусские милиционеры использовали слезоточивый газ и светошумовые патроны на акции протеста пенсионеров в Минске, рассказал представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

«Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей», – передает слова Лашкевича РИА «Новости».

По его словам, протестующие проявляли не только агрессию к силовикам, но и создавали угрозу целостности микроавтобуса милиционеров. Число задержанных пока неизвестно.

Акция протеста пенсионеров началась в понедельник. Одну из станций метро в Минске в связи с этим пришлось закрыть.

После выборов президента Белоруссии по всей стране вспыхнули массовые протестные акции. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС в отношении чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию президентских выборов и применение силовых методов к протестующим.

В воскресенье произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить силовиков на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожают отобрать дома и квартиры.



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