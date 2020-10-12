Мнение: Подсчитано число оставшихся без работы из-за коронавируса россиян

12.10.2020, 23:05, Разное

Минтруд посчитал, сколько людей в России лишились работы из-за ковидной пандемии и связанных с ней ограничений. Цифра пугающая – 1,3 миллиона человек.

«Число зарегистрированных безработных за период с марта по текущую дату выросло с 3,5 миллиона человек до 4,8 миллиона», — рассказал министр труда Антон Котяков.

Если в начале пандемии безработица в стране составляла 4,7 процента, то сейчас это уже 6,4 процента.

Число официально безработных самыми быстрыми темпами росло в сентябре, но в настоящий момент, по словам Минтруда, ситуация стабилизировалась, и в ближайшем будущем ожидается снижение числа людей, оставшихся без работы.

Интересно также, что текущий кризис поспособствовал небывалому количеству обращений в центры занятости. С 20 до 80 процентов увеличилась доля официально зарегистрированных в центрах занятости граждан, которые имеют право обратиться за мерами поддержки.

Однако мнения насчет реального числа безработных в России сильно разнятся. Так, например, консалтинговая компания FinExpertiza считает, что официальные данные сильно занижены.

По подсчётам аналитиков компании, в официальной статистике за второй квартал 2020 года не были учтены 4,87 миллиона безработных россиян — в дополнение к состоящим на учете 4,47 миллиона.

Я думаю, что реальных подсчетов никто и не делал. Главное, чтобы приняли какие-то адекватные меры по восстановлению рабочих мест, а не просто выплачивали копеечные пособия.