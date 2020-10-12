 

Ученые пояснили, откуда у человека тяга к высококалорийным продуктам

12.10.2020, 22:40, Новости дня

Несмотря на то, что сознание современного человека переполнено информацией о пользе здорового питания, мозг подсознательно выбирает высококалорийную пищу. Об этом сообщили ученые из Нидерландов, проводившие исследования охотничьего инстинкта у современного человека.

Членов фокус-группы водили по залу, в котором на столах были расставлены различные блюда от высококалорийных до легких, состоящих из овощей и фруктов. Затем просили припомнить, где находились те или иные продукты. Как оказалось, в среднем люди запоминали месторасположения высококалорийной пищи на 27% чаще, чем даже самых вкусных, но легких для желудка блюд.

Этому есть простое объяснение, говорят ученые. Речь идет об охотничьем инстинкте и заложенном в подсознании чувстве самосохранения, доставшимся нам от наших предков.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10 / Собянин заявил о стабилизации ситуации по коронавирусу в Москве

15.09 / Российские ученые обнаружили внеземную жизнь в метеорите

17.07 / Гималайский медведь напал на человека в Приморье

01.07 / ЦИК собрался расширить применение электронного голосования на выборах

11.10 / Американцу в Таиланде грозит тюрьма за критику отеля в интернете

29.06 / В Китае оценили «смертоносные машины» на параде Победы в Москве

17.09 / Венедиктова подтвердила подписание подозрения нардепу Юрченко

02.07 / За недостатки в подборе кадров. Зеленский объявил выговор председателю Сумской ОГА

09.07 / Коронавирус становится более опасным, но не сильно – украинский академик

21.08 / Врачи оценили возможность транспортировки Алексея Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска