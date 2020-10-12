Ученые пояснили, откуда у человека тяга к высококалорийным продуктам

12.10.2020, 22:40, Новости дня

Несмотря на то, что сознание современного человека переполнено информацией о пользе здорового питания, мозг подсознательно выбирает высококалорийную пищу. Об этом сообщили ученые из Нидерландов, проводившие исследования охотничьего инстинкта у современного человека.

Членов фокус-группы водили по залу, в котором на столах были расставлены различные блюда от высококалорийных до легких, состоящих из овощей и фруктов. Затем просили припомнить, где находились те или иные продукты. Как оказалось, в среднем люди запоминали месторасположения высококалорийной пищи на 27% чаще, чем даже самых вкусных, но легких для желудка блюд.

Этому есть простое объяснение, говорят ученые. Речь идет об охотничьем инстинкте и заложенном в подсознании чувстве самосохранения, доставшимся нам от наших предков.