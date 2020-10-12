 

Полное обновление организма человека происходит за 10 лет

12.10.2020, 22:40, Новости дня

Организм человека – чрезвычайно сложная структура, напоминают ученые. И в нем – около ста триллионов клеток. Часто задают естественный вопрос: за какой период организм полностью обновляется на клеточном уровне.

По словам экспертов, точного ответа на данный вопрос дать невозможно. Во-первых, все зависит от стиля жизни и правильности питания. Вредные привычки, как правило, снижают активность регенерации. Во-вторых, обновление клеток в органах идет с разной скоростью.

При том, что полное обновление на клеточном уровне у всего организма может продолжаться 10 лет, клетки печени заменяются новыми за три года, а новая кровь образуется всего за 150 дней. В здоровом взрослом организме количество новых клеток всегда соответствует числу отмирающих.



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