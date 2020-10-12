На поиски нижегородского стрелка направят беспилотники с тепловизорами

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12.10.2020, 21:08, Новости дня

Преступника, устроившего стрельбу в Борском районе Нижегородской области, скоро начнут искать беспилотники Росгвардии с тепловизорами, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Помимо прибывших на место бойцов СОБР и ОМОН, в населенный пункт стягиваются дополнительные силы Росгвардии из числа военнослужащих и сотрудников спецподразделений. В том числе будет задействован авиационный отряд специального назначения Росгвардии. Беспилотные летательные аппараты с возможностью тепловизионной съемки в ближайшее время приступят к мониторингу зоны поиска», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, вечером 12 октября молодой человек устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. В результате погибли три человека, еще трое пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой, которая позже скончалась от полученных ранений. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.



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