 

Пегов отреагировал на возбуждение уголовного дела в Азербайджане

12.10.2020, 22:08, Новости дня

Непонятна «шумиха» вокруг возбуждения уголовного дела в Азербайджане, сообщил российский военный журналист, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

«Честно говоря, я вообще не понимаю шумихи вокруг этого. Ну, завели дело и завели. Что, первый раз, что ли? На Украине тоже меня пособником террористов, сепаратистов, как только ни называли. Ну что теперь сделать», – прокомментировал Пегов в своем телеграм-канале.

Он добавил, что угрозы в соцсетях получает уже не в первый раз.

«Мне какая разница? Пусть угрожают. Сколько свиданий и я этим комментаторам ни назначал. Что-то ни один из этих комментаторов не приехал и не пообщался на передовую», – отметил Пегов.

Напомним, генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении Пегова. Его обвиняют в незаконном пересечении границы, антигосударственных призывах и призывах к терроризму.

В августе Пегов был задержан в ходе беспорядков в Белоруссии и помещен в Центр изоляции правонарушителей в Минске. Позже российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что Пегов освобожден.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Кандидат Канопацкая потребует признать выборы в Белоруссии недействительными

30.08 / Специалисты подсчитали хромосомы баобаба

12.08 / Специалисты рассказали о новом методе, который поможет выявить диабет у молодых людей

04.07 / Новая Toyota Mirai выйдет осенью в Японии

28.07 / В Сети возмутились блокировкой канала «Царьград» на YouТube

27.08 / Экс-секретарь СНБО Украины пожаловался на «импотентные институции»

29.06 / Пригожин похвалил получившую МРОТ Боню

06.09 / Силовики в Минске оцепили площадь Независимости

04.07 / Животные могут предсказывать землетрясения

06.08 / Во всем мире растет число больных подагрой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска