 

Мнение: Суровая реальность ковида

12.10.2020, 22:05, Разное

А вот вам и пример того, что ковид реально убивает. Мой френд по Фейсбуку, человек стопроцентно реальный, Федор Кузнецов. Его жена-учительница, заразилась, по всей видимости, в школе, в итоге вся семья (он, жена и сын) заболела, причем – очень тяжело. 30 сентября всё началось, у Федора с тех пор постоянно температура 39, он почти не спит, сын тоже очень тяжело переносит, а жену забрали в больницу, почти сразу в реанимацию, лежала там на кислороде (без ИВЛ), это значит – постоянно лицом вниз, вроде бы стабилизировалась немного…

А сегодня умерла. Ей было 45 лет. Все течение болезни этой семьи наблюдал, вслед за его многочисленными френдами, почти в режиме онлайн, по его отчетам в фейсбуке.

То есть вот так – 10 дней и кранты. Причем – в подмосковной (Химки) больнице, с кислородом и с полной возможностью ИВЛ. Лечить действительно не умеют, лечения нет, возможна только поддерживающая терапия. Причем вопрос не в том, “справится ли организм”, вопрос – хватит ли у организма разумения, чтобы не убить самого себя (убивает, как известно, не вирус, а аутоиммунная атака на него). И вот далеко не у всех организм оказывается достаточно “разумным”, а от чего это зависит – опять же никто не знает.

Очень печальная история, очень сочувствую Федору.

В связи с этим, естественно, опять вопрос – носить ли маски, загонять ли всех на очередной карантин. Я думаю, что реальность страшнее – маски, как показал летний период без масок, на ковид особо не влияют, карантины, как показал опыт весенних “пропусков” и “нерабочих дней”, на ковид тоже особо не влияют. Просто ко всем нашим обычным ОРВИ добавилась такая, которая иногда еще и убивает – хорошо, что не часто. Это повод, чтобы с соплями и температурой не ходить “героически” на работу или учебу – за что я всегда ратовал еще и до всякого ковида.

Ковид с нами. Memento mori.

Источник: Размышления вольного социолога



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