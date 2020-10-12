 

“Из-за политики Зеленского”. Украинский военнослужащий совершил акт самосожжения на Майдане

12.10.2020, 21:50, Новости дня

В ночь с 10-го на 11 октября 49-летний украинский военнослужащий Николай Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил акт самосожжения на Майдане Незалежности в Киеве. Об этом 12 октября сообщила общественная организация “Відсіч” в Facebook.

Самоподжог военный совершил в 3.30, прохожие пытались потушить пламя, обгоревшего мужчину госпитализировали с ожогами почти 100% тела, сказано в сообщении.

“По информации его дочери, военнослужащей Юлии Микитенко, ее отец жив, однако шансы выжить у него минимальные. Из последних постов Николая Микитенко в Facebook можно понять, что он недоволен политикой [президента Украины] Владимира Зеленского в отношении бойцов, которые защищают Украину от агрессора. Родные Николая также это подтверждают. Кроме того, в соцсети он призвал всех выходить на протест за Украину”, – отмечено в посте.

В общественной организации опровергли информацию о том, что Микитенко совершил попытку самоубийства из-за несчастной любви.

Просимо максимального репосту і підтримки журналістів! Батько військовослужбовиці Юлія Микитенко, фронтовик, вчинив…

Posted by Відсіч on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

В 2014 году Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности. После лечения служил в различных боевых подразделениях в зоне ООС, сообщили в общественной организации.

“Відсіч” просит поддержать семью военного в сложной ситуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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