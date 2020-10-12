“Плохо стало очень резко”. Глава МАУ сообщил о своем заражении COVID-19

12.10.2020, 21:50, Новости дня

Глава компании “Международные авиалинии Украины” (МАУ) Евгений Дыхне сообщил 12 октября в Facebook, что болен коронавирусной инфекцией.

“Встречаю свой день рождения в одиночестве на самоизоляции. Сегодня девятый день моей маленькой личной борьбы с COVID-19, из которых почти неделю провел в Александровской больнице. Вирус повел себя со мной коварнее, чем с большинством людей в моем окружении, кто перенес его бессимптомно или с минимальными симптомами. Плохо мне стало очень резко”, – написал он.

Глава МАУ рассказал, что без вмешательства врачей температура не опускалась у него “до нормальной” несколько дней.

“Прилетев из Харькова 3 октября, я сделал тест прямо в аэропорту в лаборатории IMMD, и уже через шесть часов получил положительный тест. В принципе, тест нужен был только для “успокоения совести”. О том, что у меня “именно то”, я уже знал, потому что перепутать это состояние невозможно, если внимательно к себе прислушиваться”, – объяснил Дыхне.

По словам главы МАУ, из Александровской больницы он выписался, когда его состояние стабилизировали и ему “стало просто стыдно там находиться”.

“Ощущение, что занимаешь чье-то место, причем того, кому нужнее, не покидало меня. Сошлись с лечащим врачом на том, что лечение я продолжу дома, на самоизоляции”, – отметил Дыхне.

Встречаю свой день рождения в одиночестве в самоизоляции. Сегодня девятый день моей маленькой личной борьбы с covid-19,… Posted by Євгеній Дихне on Esmaspäev, 12. Oktoober 2020

По состоянию на 12 октября в Украине зафиксировали 265 454 случая коронавирусной инфекции, в том числе 4420 – за последние сутки. Умерло 5015 пациентов с COVID-19, выздоровело 114 410 человек.

Киев и Харьковская область – регионы с наибольшим числом выявленных случаев коронавирусной инфекции.