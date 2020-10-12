Зеленский назначил госуполномоченного АМКУ

12.10.2020, 21:50, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября назначил Богдана Горобца государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины. Соответствующий указ №427/2020 от опубликован на сайте главы государства.

28 августа Зеленский своим указом №364/2020 уволил Ольгу Музыченко с должности государственного уполномоченного АМКУ, и указом №365/2020 назначил ее первым заместителем главы АМКУ – государственным уполномоченным.

16 июля 2020 Верховная Рада Украины назначила Пищанскую председателем Антимонопольного комитета Украины – государственным уполномоченным.