Одесский портал «Таймер» разблокировали в России

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12.10.2020, 21:48, Новости дня

Главный редактор одесского портала «Таймер» Юрий Ткачев сообщил, что Роскомнадзор прислал уведомление об исключении портала из списка запрещенных сайтов. Соответствующее решение приняли 12 октября, сказал он.

«Заодно мы узнали, по поводу чего нас банили. Оказывается, банили вот по поводу новости, в которой рассказывается, что россиянку лишили титула в каком-то конкурсе красоты из-за нацистской символики на ее страничке. Ну и поводом для бана были, собственно, скрины с ее странички с этой самой символикой как пруф», – написал Ткачев в своем Telegram.

Ранее Ткачев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, что узнал о блокировке сайта в РФ задним числом от читателей. Украинский журналист предположил, что Роскомнадзор мог отреагировать на публикацию «Таймером» новости о сожжении украинскими националистами российского флага или на фотографии бойцов «Азова» на фоне флага с символикой, близкой к нацистской.

В свою очередь депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев отметил, что одесский «Таймер» остается одним из немногих независимых и не враждебных РФ украинских СМИ.



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