Пашинян назвал Турцию «подстрекателем» в конфликте в Карабахе

12.10.2020, 21:48, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что за военным конфликтом в Нагорном Карабахе стоит интерес Турции.

«Однозначно, что эта война не началась бы, если бы Турция не показала свою готовность полностью участвовать в ней, и, в итоге, Турция не была бы полностью вовлечена. Хочу обратить внимание всех нас на то, что боевые действия начались как продолжение совместных турецко-азербайджанских военных учений», – цитирует Пашиняня РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.

Пашиян заявил, что Турция спровоцировала войну между Азербайджаном и Арменией, а также сама непосредственно участвует в боевых действиях. По его словам, в Карабахе воюют нанятые Анкарой в Сирии боевики, доставленные в зону конфликта Турцией на собственном воздушном транспорте.

Премьер выразил мысль, что Турция пытается расширить свое влияние на север, на восток и юго-восток, приведя в пример также ее политику в отношении Сирии, Ирака и Греции. Все это свидетельствует о планах Анкары восстановить турецкую империю, сообщил Пашинян.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

В понедельник Турция потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.