 

Коронавирус в офисе: профилактика

12.10.2020, 21:45, Разное


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В офисе может быть опасно

Всемирная организация здравоохранения указывает, что при работе в офисе, которая не сопровождается необходимостью часто контактировать с коллегами и клиентами, риск COVID-19 низок. Однако известно, что офисы играют достаточно важную роль в распространении инфекции. Например, в Хорватии с заражением в них было связано 10,5% известных случаев этой болезни. В среднем, по данным из 10 европейских стран, кластеры болезни в офисе обычно охватывают семь (2-23) человек. Такие массовые случаи заражения способствуют распространению инфекции в семьях и среди круга общения офисных работников.

Ученые выделили возможные факторы, увеличивающие риск вспышек COVID-19 в офисах, которые связаны непосредственно с офисной средой. К ним относят:

  • общее офисное пространство;
  • обед в общей столовой;
  • встречи с большим количеством людей в одной комнате;
  • общение персонала помимо рабочих вопросов.

Американские центры по контролю и профилактике заболеваний уточняют, что чем больше и плотнее вы общаетесь с другими людьми на работе, тем выше риск заражения.

Общие правила профилактики работают и в офисе

Общие меры профилактики COVID-19 универсальны, им нужно следовать в любых обстоятельствах. Необходимо:

  • Часто мыть руки с мылом не менее 20 секунд.
  • Если мытье рук недоступно, их можно обработать антисептиком, который содержит не менее 60% спирта.
  • Не следует трогать лицо грязными руками.
  • Избегать близкого контакта с людьми (вне дома соблюдать дистанцию около двух метров).
  • Носить маску, если вокруг есть другие люди.
  • При чихании и кашле закрывать рот и нос салфеткой. После этого салфетку нужно выбросить в корзину с крышкой, руки нужно продезинфицировать.
  • Периодически дезинфицировать поверхности, с которыми соприкасаетесь.
  • Следить за своим здоровьем. В случае, если появились симптомы болезни, не следует идти на работу.

Офисная специфика профилактик COVID-19

Ряд мер профилактики зависит от работодателя, например, установка защитных экранов и организация измерения температуры. Однако работники должны вносить свой вклад в предупреждение болезни.

  • Держите на рабочем месте «защитный набор»: маску и антисептик.
  • Максимально сокращайте количество контактов на работе. Помните, что коронавирусом можно заразиться от человека без симптомов. Если есть возможность, встречи с коллегами лучше проводить виртуально.
  • Ношение маски и социальное дистанцирование должны быть строгой нормой. Помните, что в закрытых помещениях риск заражения выше.
  • Продолжительность времени контакта с другими людьми тоже имеет значение. Чем оно короче, тем ниже риск заражения. Соответственно, это время нужно по возможности урезать.
  • Старайтесь не пользоваться чужими вещами и оборудованием: ручками, столами, телефонами и так далее. Если это необходимо, правильным было бы продезинфицировать эти вещи до и после использования.
  • По возможности, не следует приходить поработать в чужом офисе.
  • Мойте и дезинфицируйте предметы, которые часто трогаете: клавиатуру, телефон, дверные ручки и прочее.
  • Помещения нужно проветривать каждые два часа (в идеале, эта ответственность ложится на работодателя).
  • Роспотребнадзор не рекомендует есть на рабочем месте: для этого требуется отдельная комната или столовая, необходима организация посменного питания.

Доктор Эрик Чое-Пена (Eric Cioe-Pena), доцент Школы медицины Хофстра Нортвелл, советует сохранять на работе спокойствие. «Мы должны принимать это с должным уровнем серьезности, защищать людей из групп риска, но остальным нужно обуздать страхи и просто пройти через это. Делайте правильные вещи, но избегайте паники», – утверждает он.  



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