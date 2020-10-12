 

Мнение: Песков оттроллил свинство Лукашенко?

12.10.2020, 21:40, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался про визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и встречу с политзаключенными.

Дословно: «Мы приветствуем любые контакты, тем более инициированные президентом Беларуси».

Вообще-то конструктивные контакты – это контакты свободных людей. А когда на встречу приводят в наручниках да под конвоем – это, как минимум, глумление над здравым смыслом, а по большому счету – политическое свинство…

Не думаю, что Песков этого не понимает. А раз понимает, его приветствие – это, скорей всего, просто троллинг…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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