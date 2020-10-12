Мнение: Песков оттроллил свинство Лукашенко?
12.10.2020, 21:40, Разное
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался про визит Александра Лукашенко в СИЗО КГБ и встречу с политзаключенными.
Дословно: «Мы приветствуем любые контакты, тем более инициированные президентом Беларуси».
Вообще-то конструктивные контакты – это контакты свободных людей. А когда на встречу приводят в наручниках да под конвоем – это, как минимум, глумление над здравым смыслом, а по большому счету – политическое свинство…
Не думаю, что Песков этого не понимает. А раз понимает, его приветствие – это, скорей всего, просто троллинг…
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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