Мнение: Собственные названия стран, заботливые роботы и продолжение эволюции человека
12.10.2020, 21:25, Разное
1. В последние пару месяцев в связи с событиями в Белоруссии наблюдался очередной всплеск споров о том, как следует наименовать это государство по-русски. С точки зрения здравого смысла, дискуссия глупая, так как у нас широко используются оба названия, а разница между ними невелика. Лично я полагаю, что называть страны надо так, чтобы было удобно нам, и при этом вовсе не обязательно жёстко следовать оригиналу.
Только представьте себе, что будет, если довести до логического завершения подход сторонников «Беларуси», и переименовать аналогичным образом все остальные страны:
https://zen.yandex.ru/media/englishdom/vot-kak-nazyvalis-by-strany-esli-by-my-brali-nazvanie-iz-ih-iazyka-5f5f1fda4c403024387e10c2
Австралия — Острэлия (англ)
Австрия — Остеррайх (немецкий)
Алжир — Альжазеир (арабский)
Бельгия — Бельжик (французский) или Бельгиен (немецкий)
Бразилия — Бразил (португальский)
Великобритания — Грэйт Бритн (английский)
Венгрия — Мадьярорсаг (венгерский)
Германия — Дойчланд (немецкий)
Греция — Эллада (греческий)
Дания — Дэнмарк (датский)
Египет — Мыср (арабский)
Индия — Бхарат (хинди)
Исландия — Исланд (исландский)
Испания — Эспанья (испанский)
Китай — Джюнгуо (китайский)
Корея — Тэханмингук (корейский)
Мадагаскар — Мадагасикара (малагасийский)
Мексика — Мехико (испанский)
Монголия — Монгол улс (монгольский)
Новая Зеландия — Нью Зиланд (английский)
Норвегия — Норге (норвежский)
Польша — Польска (польский)
Португалия — Португал (португальский)
Румыния — Ромыния (румынский)
Словакия — Словенско (словацкий)
Сирия — Сурия (арабский)
Таиланд — Пратхет Тхай (тайский)
Турция — Тюрке (турецкий)
США — Юэсэй (английский)
Украина — Украйина (украинский)
Финляндия — Суоми (финский)
Франция — Франс (французский)
Хорватия — Хрватска (хорватский)
Чехия — Ческа република (чешский)
Швеция — Сверие (шведский)
Эстония — Ээсти (эстонский)
Япония — Нихон (японский)
Венгры или египтяне, например, могут сколько угодно жаловаться, однако фраза «туристическая поездка в Венгрию/Египет» звучит на русском (как и на большинстве европейских языков) гораздо привлекательнее, чем «поездка в Мадьярорсаг/Мыср».
2. Роботы скоро смогут сами присматривать друг за другом, без помощи кожаных мешков:
https://nplus1.ru/news/2020/10/08/wire-help
Инженеры научили пару роботов сообща управляться с проводными инструментами. Ведущий робот использует инструменты, а ассистент следит за тем, чтобы кабель не запутывался и не слишком натягивался. На одном из манипуляторов помощника установлен направляющий блок, а на втором, в зависимости от конфигурации, либо захват, либо моторизованная катушка. Статья доступна на arxiv.org.
Научить роботов пользоваться обычными человеческими инструментами было бы удобно — в перспективе это позволяет отказаться от изготовления насадок на манипуляторы. Если инструмент не интегрирован в робота, то, скорее всего, он подсоединен к электросети независимым кабелем. Человек при работе непрерывно поправляет провод и следит, чтобы он не запутывался, не натягивался и, главное, не попадал в те места, где он может повредиться. Важно, чтобы роботы не только научились пользоваться инструментом, но и следили за безопасностью во время работы.
Даниэль Санчез (Daniel Sanchez) из Осакского университета и его коллеги сделали систему из двух роботов-напарников. Один из них управляется с предметом, который подсоединен по кабелю, а второй следит за кабелем. У каждого робота по два манипулятора: у ведущего два универсальных захвата, а насадки помощника меняются в зависимости от задачи.
3. Эволюция человека, кажется, продолжается. Точнее, микроэволюция:
https://www.gazeta.ru/science/news/2020/10/09/n_15055891.shtml
Люди все еще эволюционируют, сообщают специалисты Аделаидского университета. Очередным доказательством этого стала дополнительная артерия в предплечье, число людей с которой всего за полтора века увеличилось с 10% до 35%. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Anatomy.
При рождении у людей в предплечье находится средняя артерия — она играет важную роль в системе кровообращения эмбриона. У большинства она исчезает спустя восемь недель после появления на свет, и на ее месте образуются две новые. Однако если в 1880-х годах она сохранялась в дополнение к новым артериям примерно у 10% населения, то к ХХ веку встречалась уже у 30%. Сегодня среднюю артерию можно найти у 35% людей.
Такие изменения могли произойти в результате мутаций генов, участвующих в развитии средней артерии или из-за изменения состояния здоровья матерей, а, может, по нескольким причинам одновременно. Так или иначе, ученые прогнозируют сохранение средней артерии у большинства людей к 2100 году.
С одной стороны, дополнительная артерия повышает риск развития туннельного синдрома, отмечают исследователи. С другой — она может обеспечить кровоснабжение руки, если остальные сосуды окажутся повреждены. Кроме того, ее можно использовать в операциях, требующих пересадки сосудов.
Источник: Место для дискуссий
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