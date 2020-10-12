Мнение: Собственные названия стран, заботливые роботы и продолжение эволюции человека

12.10.2020, 21:25, Разное

1. В последние пару месяцев в связи с событиями в Белоруссии наблюдался очередной всплеск споров о том, как следует наименовать это государство по-русски. С точки зрения здравого смысла, дискуссия глупая, так как у нас широко используются оба названия, а разница между ними невелика. Лично я полагаю, что называть страны надо так, чтобы было удобно нам, и при этом вовсе не обязательно жёстко следовать оригиналу.

Только представьте себе, что будет, если довести до логического завершения подход сторонников «Беларуси», и переименовать аналогичным образом все остальные страны:

https://zen.yandex.ru/media/englishdom/vot-kak-nazyvalis-by-strany-esli-by-my-brali-nazvanie-iz-ih-iazyka-5f5f1fda4c403024387e10c2

Австралия — Острэлия (англ)

Австрия — Остеррайх (немецкий)

Алжир — Альжазеир (арабский)

Бельгия — Бельжик (французский) или Бельгиен (немецкий)

Бразилия — Бразил (португальский)

Великобритания — Грэйт Бритн (английский)

Венгрия — Мадьярорсаг (венгерский)

Германия — Дойчланд (немецкий)

Греция — Эллада (греческий)

Дания — Дэнмарк (датский)

Египет — Мыср (арабский)

Индия — Бхарат (хинди)

Исландия — Исланд (исландский)

Испания — Эспанья (испанский)

Китай — Джюнгуо (китайский)

Корея — Тэханмингук (корейский)

Мадагаскар — Мадагасикара (малагасийский)

Мексика — Мехико (испанский)

Монголия — Монгол улс (монгольский)

Новая Зеландия — Нью Зиланд (английский)

Норвегия — Норге (норвежский)

Польша — Польска (польский)

Португалия — Португал (португальский)

Румыния — Ромыния (румынский)

Словакия — Словенско (словацкий)

Сирия — Сурия (арабский)

Таиланд — Пратхет Тхай (тайский)

Турция — Тюрке (турецкий)

США — Юэсэй (английский)

Украина — Украйина (украинский)

Финляндия — Суоми (финский)

Франция — Франс (французский)

Хорватия — Хрватска (хорватский)

Чехия — Ческа република (чешский)

Швеция — Сверие (шведский)

Эстония — Ээсти (эстонский)

Япония — Нихон (японский)

Венгры или египтяне, например, могут сколько угодно жаловаться, однако фраза «туристическая поездка в Венгрию/Египет» звучит на русском (как и на большинстве европейских языков) гораздо привлекательнее, чем «поездка в Мадьярорсаг/Мыср».

2. Роботы скоро смогут сами присматривать друг за другом, без помощи кожаных мешков:

https://nplus1.ru/news/2020/10/08/wire-help

Инженеры научили пару роботов сообща управляться с проводными инструментами. Ведущий робот использует инструменты, а ассистент следит за тем, чтобы кабель не запутывался и не слишком натягивался. На одном из манипуляторов помощника установлен направляющий блок, а на втором, в зависимости от конфигурации, либо захват, либо моторизованная катушка. Статья доступна на arxiv.org.

Научить роботов пользоваться обычными человеческими инструментами было бы удобно — в перспективе это позволяет отказаться от изготовления насадок на манипуляторы. Если инструмент не интегрирован в робота, то, скорее всего, он подсоединен к электросети независимым кабелем. Человек при работе непрерывно поправляет провод и следит, чтобы он не запутывался, не натягивался и, главное, не попадал в те места, где он может повредиться. Важно, чтобы роботы не только научились пользоваться инструментом, но и следили за безопасностью во время работы.

Даниэль Санчез (Daniel Sanchez) из Осакского университета и его коллеги сделали систему из двух роботов-напарников. Один из них управляется с предметом, который подсоединен по кабелю, а второй следит за кабелем. У каждого робота по два манипулятора: у ведущего два универсальных захвата, а насадки помощника меняются в зависимости от задачи.

3. Эволюция человека, кажется, продолжается. Точнее, микроэволюция:

https://www.gazeta.ru/science/news/2020/10/09/n_15055891.shtml

Люди все еще эволюционируют, сообщают специалисты Аделаидского университета. Очередным доказательством этого стала дополнительная артерия в предплечье, число людей с которой всего за полтора века увеличилось с 10% до 35%. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Anatomy.

При рождении у людей в предплечье находится средняя артерия — она играет важную роль в системе кровообращения эмбриона. У большинства она исчезает спустя восемь недель после появления на свет, и на ее месте образуются две новые. Однако если в 1880-х годах она сохранялась в дополнение к новым артериям примерно у 10% населения, то к ХХ веку встречалась уже у 30%. Сегодня среднюю артерию можно найти у 35% людей.

Такие изменения могли произойти в результате мутаций генов, участвующих в развитии средней артерии или из-за изменения состояния здоровья матерей, а, может, по нескольким причинам одновременно. Так или иначе, ученые прогнозируют сохранение средней артерии у большинства людей к 2100 году.

С одной стороны, дополнительная артерия повышает риск развития туннельного синдрома, отмечают исследователи. С другой — она может обеспечить кровоснабжение руки, если остальные сосуды окажутся повреждены. Кроме того, ее можно использовать в операциях, требующих пересадки сосудов.