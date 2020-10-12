 

Число жертв стрельбы под Нижним Новгородом возросло до четырех человек

12.10.2020, 21:08, Новости дня

Число погибших в результате стрельбы в Борском районе Нижегородской области увеличилось до четырех, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести, сообщил представитель экстренных служб региона.

«По уточненным данным, число погибших увеличилось до четырех человек», – цитирует РИА «Новости» представителя экстренных служб.

Напомним, вечером 12 октября молодой человек устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. В результате погибли три человека, еще трое пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой, которая позже скончалась от полученных ранений. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним.



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