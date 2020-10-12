Названа главная версия появления в Москве-реке ярко-зеленой жидкости

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12.10.2020, 21:08, Новости дня

Попавшая в Москву-реку ярко-зеленая вода могла быть с красителем, сообщил руководитель департамента природопользования и охран окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«По самой главной версии, самой понятной, здесь есть домовладение. Проводились какие-то работы на крыше, либо производилась опрессовка систем отопления. В таких случаях используется водоэмульсионный краситель на основе минеральных компонентов для того, чтобы посмотреть есть ли где-то протечки. В середине дня был дождь и вместе с осадками подкрашенная жидкость попала в коллектор, после чего непосредственно в Москву-реку», – приводит слова Кульбачевского РИА «Новости».

Он рассказал, что сейчас в месте сброса окрашенной воды в реку поставлена заглушка. Оперативная группа проводит исследования в домовладении, откуда, как предполагается, пошла утечка. Результаты исследований станут известны во вторник.

По словам Кульбачевского, попавшая в Москва реку окрашенная вода не токсична и никакого ущерба не нанесет. Между тем административное дело все же было возбуждено, и если будет доказано, что вред Москве-реке причинен, домовладельцам выпишут штраф.

Напомним, в понедельник на Пречистенской набережной рядом с Крымским мостом в Москву-реку начала выливаться ярко-зеленая вода. В МЧС предположили, что она могла прибывать из ливневок.

 



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