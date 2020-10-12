Белорусская оппозиция стала финалистом премии Сахарова 2020 года

12.10.2020, 21:08, Новости дня

Европарламент включил оппозицию Белоруссии в список финалистов на премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова за 2020 год, сообщили в понедельник в ЕП.

В итоговом списке номинантов значится «демократическая оппозиция в Беларуси, которую представляет Координационный совет – инициатива храбрых женщин и деятелей в сфере политики и гражданского общества», передает ТАСС.

Подразумевается, что туда входят бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало. Также в число номинантов вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич, передает «Интерфакс».

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова – премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году ЕП в честь Андрея Сахарова, которая вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

Члены ЕП могут выдвигать кандидатов на премию в сентябре каждого года. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов парламента, и каждый отдельный депутат может поддержать только одну кандидатуру. Премию вручает лично председатель ЕП. Ее денежный размер оставляет 50 тыс. евро.