«По политическим заключенным уже принято решение»

12.10.2020, 21:05, Разное

Адвокат колумниста «Новой» Шклярова — о подробностях «круглого стола» Лукашенко в СИЗО КГБ.

Адвокат колумниста «Новой газеты», политтехнолога Виталия Шклярова Антон Гашинский рассказал подробности встречи политзаключенных с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ в Минске. По словам Гашинского, они разговаривали пять часов «о будущем Беларуси, протестах и конституционной реформе»: «Такого никогда еще не было, чтобы президент страны приехал разговаривать с заключенными, которых признают политическими», — рассказал «Новой» адвокат.

По его словам, на встрече с Лукашенко присутсвовал и Сергей Тихановский — незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси, который сидит в Минском СИЗО. 10 октября белорусские власти позволили Сергею Тихановскому впервые за четыре месяца поговорить со своей женой Светланой Тихановской, главной конкуренткой Лукашенко на президентских выборах 9 августа.

«Он [Шкляров — ред.] не ожидал, что разговор будет — как он выразился — настолько откровенный и будет возможность поспорить с президентом лицом к лицу. — продолжает Гашинский. — Я считаю, что по политическим заключенным уже принято решение».

Он объяснил, что Лукашенко не выгодно, чтобы политзаключенные были в Беларуси, однако что именно это значит, Гашинский не уточнил. «Кажется, что эта встреча — начало диалога, позитивный знак. Но движение дальше необходимо, останавливаться и почивать на лаврах рано», — сказал адвокат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также прокомментировал встречу Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ: «Мы приветствуем любые контакты, тем более инициированные президентом Беларуси», — заявил Песков.

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Александр Лукашенко утром 10 октября посетил СИЗО КГБ в Минске. Он встречался с Виктором и Эдуардом Бабарико, членом Координационного совета Лилией Власовов, бизнесменом Юрией Воскресенским, директором IT-компании PandaDoc Дмитрией Рабцевичем, юристами Максимом Знаком и Ильей Салеем. Рабцевичу и Воскресенскому в субботу изменили меру пресечения. На встрече был и колумнист «Новой газеты» Виталий Шкляров, который с конца июля находится в минском СИЗО.