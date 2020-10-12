Черногория извинилась перед Азербайджаном за пост футболиста

12.10.2020, 20:48, Новости дня

Футбольная ассоциация Черногории заявила, что вратарь армянского клуба «Алашкерт» Андрия Драгоевич, высказавшийся в поддержку Армении, не отражает официальную позицию сборной своей страны либо черногорского футбольного руководства. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Скандал разгорелся после того, как Драгоевич сообщил о том, что посвящает Армении победу в матче Лиги наций сборной его страны над Азербайджаном на днях со счетом 2:0. При этом он сам в игре не участвовал.

Азербайджанские дипломаты потребовали разъяснений от черногорской стороны. На ноту протеста пришлось реагировать Футбольной ассоциации Черногории. Баку направил также протест в УЕФА.

«Вратарь армянского клуба «Алашкерт» Андрия Драгоевич на данный момент не является членом сборной Черногории, и его сообщение в социальной сети Instagram не отражает официальную позицию национальной сборной Черногории или Футбольной ассоциации Черногории относительно текущей ситуации в Нагорно-Карабахском регионе», – сказано в заявлении, в котором также выражается надежда на скорейшее установление мира в регионе.

Утром 27 сентября произошло обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.