5 фильмов с фестиваля американского кино: с Кейт Уинслет, Алисией Викандер и Джулианной Мур

12.10.2020, 20:40, Разное

“Мир грядущий”, реж. Мона Фаствольд

Кэтрин Уотерстоун и Ванесса Кирби в фильме “Мир грядущий”История про Дикий Запад на излете XIX века, где в фокусе внимания оказываются не суровые ковбои или работяги-фермеры, но терпеливо ждущие их дома супруги. О двух таких молодых женах — Эбигейл и Талли — и пойдет речь в “Мире грядущего”. Дружба, построенная на взаимопонимании, близость, родившаяся из глубинной связи — возникшему между двумя женщинами чувству режиссер Мона Фаствольд придает характер мистического явления, к которому никто не остается равнодушным. Оно пугает и вызывает ярость, оно притягивает и открывает взгляд на совершенно новый грядущий мир, дверь в который уже не закрыть…

На прошедшей Мостре “Мир грядущего” завоевал сердца многих критиков и получил главный приз фестиваля. Без Кубка Вольпи не осталась и исполнительница роли Талли Ванесса Кирби (правда, награду она получила за другую свою картину “Фрагменты женщины”). Если же даже эти два факта не сподвигли вас посмотреть данное кино, то вот еще один: за производство картины отвечали не только различные европейские компании, но и российские продюсеры Илья Стюарт и Мурад Османн из компании Hype Film.

Когда: 13 и 24 октября, фильм открытия

“Глории”, Реж. Джули Теймор

Джулианна Мур и Жанель Монэ в фильме “Глории”

Икона феминизма, знаменитая журналистка и активистка Глория Стайнэм вполне могла бы назвать 2020 год временем своего бенефиса на экранах больших и малых. Весной о противостоянии Глории и активистки консервативной партии Филлис Шлэфли можно было узнать из сериала “Миссис Америка”, где роль первой исполняла актриса Роуз Бирн, а вторую играла Кейт Бланшетт. Летом на экранах лэптопов показалась уже сама мисс Стайнэм, решившая дать пространное интервью Меган Маркл. Осень же можно будет вновь провести в компании этой известной персоны и за просмотром байопика “Глории”. Женщин с этим именем в картине действительно много: знаменитую феминистку в разные годы жизни играют актрисы Райан Кира Армстронг, Лулу Уилсон, Алисия Викандер и Джулианна Мур, а мимо проносятся яркие декорации 60-70-х годов. Путешествие между прошлым и будущим, разговоры по душам с самой собой и практически галлюциногенные трипы по рекам памяти — фильм Джули Тейлор мало похож на стандартное описание чужой биографии. Впрочем, от автора “Фриды” и “Через вселенную”, известной своим умением находить фантастическое в обыденном, другого и не следовало ожидать.

Когда: 14 и 25 октября

“Ширли”, Реж. Жозефин Декер

Элизабет Мосс в фильме “Ширли”

Актриса Элизабет Мосс поступательно строит в пространстве мирового кино собственную галерею из образов женщин на грани нервного срыва. И новый “портрет” в этом собрании — писательница Ширли Джексон, автор знаменитого романа “Призрак дома на холме”, роль которой и досталась Мосс в фильме Жозефин Декер. Создавая не биографию, а вольное сочинение на тему чужой жизни (а также пересказ книги “Ширли” Сьюзан Скарф Меррелл), не инструкцию по созданию великого романа, а историю женского перерождения, Декер успешно минует присущий многим байопикам характер “википедийности” и смотрит дальше дат и строк в книгах своей героини. Ключиком к открытию тайн и желаний Ширли Джексон в ее кино становится приезд молодой пары: юной домохозяйки Роуз и филолога Фреда, которые гостят в доме писательницы и ее супруга. С взаимоотношения двух столь разных женщин, с их вражды (а может быть, и дружбы) и начинаются попытки ответа на вопрос — какой же была на самом деле писательница Ширли Джексон. Портрет личности, который заслуживает не только почетного места в фильмографии Элизабет Мосс, но и всевозможных наград для актрисы.

Когда: 15 октября

“Черный дрозд”, Реж. Роджер Митчелл

Кадр из фильма “Черный дрозд”

Обстоятельства “смертельно больная героиня трогательно прощается с родственниками” в истории кинематографа уже давно приобрели статус расхожей драматической детали. Более того — в фильмографии одной лишь сыгравшей в картине “Черный дрозд” Сьюзен Сарандон такие “условия задачи” появлялись не раз. Что уж говорить о том, что сам фильм является римейком датской картины 2014 года “Со спокойным сердцем”. И все же — в кино мы часто ходим как раз за до боли узнаваемыми сюжетами. А также — за их новым воплощением. И за последнее в драме “Черный дрозд” отвечает воистину блестящий актерский состав: уже упомянутая Сьюзен Сарандон, Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Сэм Нил… А дирижирует этим ансамблем режиссер Роджер Митчелл, автор “Ноттинг Хилла” и “Моей кузины Рейчел”. Итог — старая история о главном и важном в отличном исполнении и на новый лад. Чем не прекрасный способ провести вечер?

Когда: 21 октября

“Сладкая жизнь”, Реж. Александр Рокуэлл

Кадр из фильма “Сладкая жизнь”

Редкая находка в программе любого киносмотра — кино без звезд и богатой предыстории, c новыми лицами и целым большим миром внутри одного кадра. Режиссер Александр Рокуэлл направляет объектив кинокамеры на родных и близких — жену Карин и детей Лану и Нико — и открывает зрителю проход в жизнью полную сюрпризов, приключений и неожиданной радости. Все это ожидает маленьких беспризорных брата и сестру — главных героев этого фильма, до которых нет дела их решающим личные проблемы родителям. Пока последние не видят дальше своего носа, первые отправляются в настоящее большое путешествие вместе с соседским мальчиком. Совсем не сладко-приторная, а добрая и искренняя история.

Когда: 16 октября