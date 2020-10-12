 

В России выпустили “коронавирусную” монету номиналом 25 рублей

12.10.2020, 20:23, Разное

Центробанк России сообщил о выпуске особой “коронавирусной” монеты номиналом в 25 рублей. Выпуск посвящен российским врачам и призван сохранить память об их тяжелой работе во время пандемии COVID-19.

Тираж будет ограничен. Всего в обороте появится пять миллионов таких монет. На реверсе монеты вместо российского герба изображены мужчина и женщина, одетые в защитные костюмы. На заднем плане – госпиталь и машина скорой помощи. В руках врачи держат медицинские чемоданы, сообщает Пятый канал.



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