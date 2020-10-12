Личное: “Мой путь”

12.10.2020, 20:20, Разное

Несколько мужчин написали однотипные письма про зеленый виноград.

Спрашивают, есть ли он у них насчет отношений и как понять, он ли.

Понять просто. Если вам что-то предлагают, а вы не хотите, поскольку это лишнее для вас или сопряжено с какими-то жертвами, то это не ЗВ, это нормальное избегание. Если ничего не предлагают, а вам мерещится, что вы отказываетесь, то это ЗВ. Избегать нечего, а вы бежите, роняя тапки, и волосы назад. Если вы пытались получить, у вас не вышло, а вы создаете видимость для себя, что вы и сами отказались бы и даже без бы, это еще больший ЗВ. Вы представляете себя бегущим от, хотя гонитесь за.

Это общие случаи. Есть и частные. Бывает, что люди отказываются от какой-то ерунды, но создают для себя видимость, что отказались от какого-то отличного предложения. Это тоже, чтобы цену себе набить и накормить корону. Любой ЗВ – только для этого – защита короны от падения и кормление короны.

Два письма на тему ЗВ посмотрим. Вот первое.

keramzit80

Уважаемая Эволюция, здравствуйте.

Пишу вам в надежде получить помощь, как отрефлексировать собственное нежелание вступать в длительные отношения и брак.

Мне 40 лет, был женат, есть ребенок, развелся 10 лет назад, после чего прожил с другой женщиной 6 лет. После нее было несколько коротких отношений.

Что касается моей любовной ОЗ, она, думаю, максимум средняя. В основном, женщины либо сами со мной знакомятся, но обычно это те, кого я не хочу, или же получается совпадение, где я проявляю минимум инициативы, и есть быстрое сближение. В результате, после окончания последних отношений женщины у меня бывают редко. Одиночество запросто может растягиваться на несколько месяцев, что в общем меня не беспокоит, хотя головой я понимаю, что это ненормально.

На данный момент один и есть сомнение в том, что могу честно отрефлексировать, почему не завожу длительные отношения.

(Где в перечисленном ЗВ? У него не получилось с женой, не получилось с той женщиной, с которой он жил 6 лет после жены. С той и другой был дефолт скорее всего, но он создает видимость, что мог бы завести длительные отношения, если бы хотел. На самом деле он даже короткие отношения заводит лишь тогда, когда есть совпадение, и он об этом сам написал. А длительных не получается. Вот это нужно осознавать без ЗВ, чтобы не кормить свою корону, что вы пальцем шевельнете и получите отличные отношения, но неохота вам)

Так вышло, что последние лет 15 я очень много работал, и теперь возникла ситуация, что еще пара усилий, и у меня будет пассив, который вкупе с совсем небольшими усилиями даст мне возможность не работать почти совсем. Но это с учетом того, что я один. Если будет семья, этого дохода конечно не хватит и придется продолжать активно зарабатывать, а я не хочу и ниже напишу почему.

(Здесь он без ЗВ оценивает, что денег у него хватает только на скромную жизнь холостого мужчины, а на семью будет либо не хватать, либо придется много вкалывать, а это сложно. То есть он осознает, что попытка создания семьи потребует от него много вложений, которых у него нет)

У меня есть не то, чтобы мечта, а план. Занимался с детства парусным спортом, и сейчас есть возможность купить яхту и поплавать по миру год-другой. И совершенно очевидно, что с семьей и построением отношений с «сухопутной» женщиной это не сочетается никак.

(У него была жена и есть ребенок, часики его не тикают. И даже невесты у него нет, чтобы он метался и выбирал между яхтой и семьей. Вы вполне можете выбирать, где работать и где жить, плавать на яхте или ходить пешком. Главное, чтобы вы выбирали из доступного вам.)

С точки зрения логики понятно, что надо создавать семью, поезд уходит, а с другой хочется заниматься яхтингом. Скорее всего, в процессе то я себе и найду пару, в виде такой же морячки, вроде меня))

(А какой поезд у него уходит? Поезд уходит у женщин в 35-40 лет, когда нужно рожать ребенка или останешься бездетной. Какой поезд у мужика, у которого уже есть ребенок? Надо стать нормальным отцом тому, кто есть, а про новых думать только, если есть любимая женщина, с которой хочется быть вместе и рожать детей)

Сейчас есть женщина, которая была бы готова быть со мной, выйти замуж, но в таком случае мой план уже вряд ли удастся воплотить в жизнь – появятся дети, пока они подрастут, а там уже возраст и все. И даже если возраст не будет помехой, хочется плавать сейчас, в ближайший год. И вот смотрю на нее и понимаю, что она конечно прекрасна, и будет у нас все хорошо, но хочу то я другого.

(Ну вот ЗВ, о котором я говорила. Он написал, что сейчас один, то есть ни с кем не живет и даже не встречается. Где он взял эту воображаемую женщину? Познакомился на Тиндере недавно? Увидел в соседнем дворе? Откуда он взял, что она “конечно прекрасна” и тем более, что у них “все будет хорошо”? Через три года брака можно будет судить об этом, а не сейчас. Его фантазия нарисовала благополучный брак, который до сих пор никогда у него не получался, и теперь он мечется, воображая, что отказывается от этой пасторали в пользу морской романтики)

Из описания может показаться, что у меня хорошо прокачана экономика, но это не так, сам яхтинг при умелом подходе занятие недорогое, а одинокому мужчине закрыть все бытовые потребности много денег не надо.

(Это на самом деле так. И мужчин всегда возвращает на землю мысли о том, сколько денег стоит брак, если вы хотите, чтобы ваша жена была довольна, а не охаживала вас скалкой каждый день. Надо работать, а после работы заниматься бытом, засучив рукава)

И собственно вопрос, как понять, что это – ЗВ, какая-то корона, которую не удается отрефлексировать, или это можно рассматривать, как личный такой путь, который имеет право на существование?

(Путь имеет право на существование. Главное не начинать его в короне, будто вы бросили в порту влюбленную Ассоль, готовую подарить вам вечную любовь и трех радостных карапузов. В порту у вас нет ничего, вы один, брак у вас не получился, поэтому вполне можете отправиться в плавание на год-другой, если действительно будет такая возможность, а не только планы)