Мнение: Собянин опозорил Москву перед Новосибирском

12.10.2020, 20:10, Разное

Интересную закономерность подметил аноним в комментариях:



“Ложь выявляется элементарно!

Пример: сегодня в Москве – 4.5 тысяч заболевших. Население Москвы – 12.5 млн человек.

Новосибирск : заболевших – 100 (сто!) человек. Население Новосибирска с агломерацией – 3 млн человек! (тут аноним сбрехал малость: чуть больше 2 млн. чел. – С.) Кто не знает: Новосибирск – третий по численности населения город России!

Новосибирск – это такие же воздушные ворота Сибири – как и Москва для остальной России! Это – крупнейший и основной транзитный и логический узел Сибири, да и России – тоже! Количество пассажиров прибывающих в аэропорт “Толмачево” сравнимо с московскими аэропортами! Надо понимать, что сейчас транзит вахтовиков на “Севера” осуществляется именно из Новосибирска! Всей Сибири – точно!

Именно в Новосибирске находится центр стратегических исследований и разработок биологического оружия “Вектор”!

Допустимо, что уровень “заболеваемости” в Новосибирске – должен быть сопоставим с московским! Но – нет! В Москве – 4.5 тысячи, в Новосибирске – сто человек!

Хотя как Вы понимаете: большинство тестов на определение “Ковида” делается именно в Новосибирске!”

Действительно, правильно подмечает товарищ Аноним: Новосибирск по населению всего лишь вчетверо меньше Москвы – а вот по “заболевающим от ковида в сутки” он отстает от нашего Собянинска в 40 с лишним раз. В пересчете на 100 тыс. населения разница, таким образом, получается 10-кратная, то есть – на порядок. Это что ж получается – что новосибирцы на порядок невосприимчивее чахлых москвичей к вирусу?

Я, впрочем, легко сам и отвечу на недоумение товарища Анонима. Разница – исключительно в количестве тестирований. В Москве всех тестируют как подорванные, КАК БУДТО им платят по доллару за каждый новый тест – а до Новосиба, видимо, эти доллары не доходят (или, что скорее всего, Москва забирает долю Новосибирска – как она всегда делает – и на эти баксы делает у себя еще больше тестов). Вот и вся разгадка. А вы – безблагодатность, безблагодатность…

Ну и центр Вектор, конечно.

UPD. И да, аноним опять ошибся: 115 – это столько “заразилось ковидом” во всей Новосибирской области за сутки. Численность населения области – 2,7 млн. человек. По уточненным данным анонима, по городу зафиксировано только 50 случаев “заражения” за сутки.