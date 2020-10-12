Названа причина стрельбы в Нижегородской области

12.10.2020, 20:08, Новости дня

Конфликт 18-летнего парня со своей бабушкой спровоцировал стрельбу в Борском районе Нижегородской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, причиной стрельбы, которую устроил 18-летний местный житель, стал конфликт между ним и его бабушкой. Он ранил женщину из ружья. Позже ее удалось реанимировать, сейчас состояние очень тяжелое. Далее он убил соседа, а после застрелил двоих человек на остановке, поскольку был в невменяемом состоянии», – сказал источник ТАСС, отметив, что молодой человек ранил еще двоих женщин на остановке.

Между тем бабушка стрелка скончалась от полученных ранений, передает портал «Нижний Новгород Онлайн».

По данным источника в силовых структурах, молодой человек вместе с отцом приезжал в Большеорловское на охоту из Нижнего Новгорода.

«После охоты они вместе уехали, но потом парень почему-то решил вернуться к бабушке. Сразу после того, как стало известно о случившемся, и мать, и отец приехали в поселок. Сейчас их допрашивают следователи», – сообщил источник RT.

Сообщается также, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Возможно, он скрылся с места ЧП на автомобиле Kia.

В свою очередь в пресс-службе Росгвардии сообщили, что 18-летний молодой человек является законным владельцем одного охотничьего гладкоствольного ружья с 17 сентября 2020 года.

«Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника», – добавили в пресс-службе.

Напомним, вечером 12 октября молодой человек устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. В результате погибли три человека, еще трое пострадали.