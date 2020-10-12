Мнение: О грандиозном обломе тех, кому ещё нет 30

12.10.2020, 20:00, Разное

Нынешняя молодёжь из «поколения снежинок», объединяющего младших миллениалов со старшими зумерами, раздражает многих. Своей образованностью, толерантностью, ценностями и лёгкостью на подъём. Но главное – кажущимся инфантилизмом: даже к 30 годам эти мальчики и девочки, в отличие от своих родителей, совсем не хотят взрослеть. Заводить свои семьи, строить свои дома, зарабатывать свои #деньги. Вместо этого они долго учатся, ищут себя и… живут за родительский счёт.

Это реально напрягает. Особенно когда «старшему поколению» лишь слегка за 50. И оно само хочет, в соответствии с духом времени, жить полной жизнью, чувствуя себя беззаботно и молодо. А тут какие-то детки крутятся под ногами и садятся на шею…

Но есть обстоятельство… которое отчасти компенсирует весь идущий от «снежинок» негатив. Иносказательно его передаёт известный бородатый анекдот:

– Доктор, скажите, а жить я буду?

– Да. Но недолго и плохо. ©

Если же говорить без обиняков, то «снежинки» – это первое за целый век поколение, которое будет жить во всех смыслах хуже своих родителей.

Раньше всё было совсем не так. На протяжении нескольких поколений подряд потомки жили лучше предков – интереснее, богаче, дольше. Молчаливое поколение, несмотря на то, что их детство омрачила Вторая мировая война, начало входить во взрослую жизнь на волне послевоенного восстановления, когда открылись хорошие возможности для создания и накопления богатств. Бэби-бумеры застали роскошную эпоху экономического подъёма и ещё больших возможностей. Поколение neXt в полной мере воспользовалось благами научно-технической революции, а также поимело плюшки от процессов глобализации. Но уже миллениалы начали сталкиваться с проблемами, когда на рубеже веков произошло несколько геополитических катастроф, начались множественные локальные войны, а затем грянула «Великая рецессия». Её эхо подавляет возможности молодых людей и до сих пор. Теперь же ситуацию усугубил #коронакризис.

Резко выросла безработица. Но если в среднем она составляет 6-10%, то среди молодых – 25-45%. Вдобавок из-за глобализации низкоквалифицированные рабочие места, раньше использовавшиеся молодёжью для подработок, отошли к трудовым мигрантам, работающим за еду. Конкурировать с ними сложно, а то и невозможно. Параллельно подорожало образование, которое раньше было социальным лифтом, а отдача от него, в том числе финансовая, стала меньше. Выросли цены и на недвижимость, а ипотека для начинающих оказалась менее доступной. Наконец, упали процентные ставки, соответственно, сберегать стало намного труднее. Меж тем локальных и глобальных вызовов, от климатических проблем до развития искусственного интеллекта, вытесняющего работников с рынка труда.

В итоге сейчас в #США, например, чистые активы миллениалов на 41% ниже, чем у людей того же возраста в 1989 г., реальные доходы – на 20% ниже, чем у беби-бумеров в 1980 г., а вероятность потерять половину доходов – вдвое выше. Этот негативный экономический бэкграунд в восприятие молодежью экономической реальности: перспективы неопределенны, уверенности в преуспевании нет, но есть сильный запрос на социальную справедливость.

Немудрено, что у нынешгней молодёжи наблюдается рост проблем с психикой — только за 2014-2017 годы распространённость депрессивного расстройства в США выросла на 30%. Среди людей, умерших в 25-29 лет, в 2017 году 60% смертей приходились на самоубийства и передозировку наркотиками — в 2002 году на эти причины выпало менее половины случаев. Также с 2014 по 2017 год на 16% увеличилось число случаев гипертонии у молодых, на 12% — повышенного холестерина, на 7% — табачной зависимости, на 29% — СДВГ. «Поколение снежинок» фактически убивает себя, не видя иного выхода из нерешаемых проблем.

А что остаётся делать бумерам? Пожалеть, обнять, всплакнуть? Или и дальше ругать?