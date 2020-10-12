 

“О чем-то глубоком”: Сальма Хайек заворожила подписчиков снимком в купальнике

12.10.2020, 19:53, Разное

Популярная американская актриса Сальма Хайек разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором продемонстрировала восхитительные формы в купальнике. Публикация вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
Американская артистка мексиканского происхождения в сентябре текущего года отметила уже 54-й день рождения, однако по прежнему демонстрирует потрясающую форму. По мнению большинства поклонников, фигуре звезды голливудских бестселлеров “Отчаянный” и “Бандитки”, исполнившей незабываемый эротический танец в культовом триллере “От заката до рассвета”, в настоящее время могут позавидовать многие более молодые коллеги по шоу-бизнесу. Стоит отметить, что красавица продолжает поддерживать стройность и грацию, не злоупотребляя при этом косметологическими процедурами и макияжем. Именно такой, без косметики и облаченная лишь в ярко-красный купальник, она предстала на свежем фотоснимке, опубликованном в её микроблоге. Фоном изображения послужили прибрежные скалы, а саму фотографию Сальма Хайек сопроводила не лишенной иронии тирадой: “Делаю вид, что думаю о чем-то глубоком, пока делаю селфи со стороны и надеюсь, что я в кадре”. Стоит отметить, что, учитывая многонациональный состав своих фолловеров, красотка разместила фразу сразу на двух языках – английском и испанском.

Под публикацией оставило свои отзывы большое количество поклонников, не пожалевших для любимицы лестных эпитетов: “Красотка”, “Богиня”, Шикарная”. Примечательно, что среди комментариев на разных языках мира нашлось место и фразам на русском. Всего же пост артистки набрал почти 600 тысяч “лайков”.



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