Когда луковые слезы застилают лицо

12.10.2020, 19:50, Разное



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Почему мы плачем при нарезке лука?

Конечно же, не из-за того, что мы горько сожалеем о его судьбе. Все дело в химических свойствах этого овоща: луковицы растут под землей, и чтобы их не грызли мыши-полевки, он обладает специальным защитным механизмом. При повреждении кожуры лук выделяется вещество лакриматор (лат. lacrima – слеза). Соприкасаясь с жидкостью, которая покрывает глазные яблоки, это вещество превращается в серную кислоту, немедленно вызывая слезы, которые смывают раздражитель. Словом, лук защищается от нас, а наш организм — от него. Поскольку слезоточивый эффект вызван химической реакцией, могут появиться и другие неприятные симптомы:

кратковременный насморк;

зуд, покалывание;

крапивница.

Самые популярные в кулинарии сорта лука содержат наибольшее количество серосодержащих соединений: желтый, белый и красный. Сладкие сорта, например, зеленый лук, порей и шалот, куда менее слезоточивы. Ученые-генетики создали специальный сорт лука, который не заставляет нас плакать, но пока что этот чудо-овощ не доступен в России.

Как перестать плакать?

Если вы используете наиболее слезоточивые сорта лука, то скорее всего, полностью избежать неприятных симптомов не получится. Однако можно минимизировать этот эффект, следуя нескольким несложным правилам:

Выбирайте только свежий лук. Чем дольше он хранится, тем интенсивнее его «горючий» эффект;

Старайтесь не разрезать лук возле корня, именно там скапливается наибольшая концентрация серных соединений;

Используйте хорошо заточенный нож. Чем он острее, тем меньше повреждает лук, что уменьшает количество выделяемых раздражителей;

Можно уменьшить содержание лакриматора в самом луке с помощью воды. Перед нарезкой просто положите луковицы в миску с ледяной водой на полчаса;

Включите вытяжку или вентиляцию и наденьте очки — это поможет защитить ваши глаза от слезоточивого агента.

Есть еще народный рецепт: во время нарезки лука держать во рту кусочек белого хлеба, который якобы впитывает серные соединения. Ни одного научного подтверждения этому эффекту нет, но почему бы не попробовать? Это как минимум безопасно.

Избавляемся от луковых слез

Лук очень раздражает глаза и вызывает неприятные симптомы, но они довольно быстро проходят, и главное, совершенно безопасны для ваших глаз и зрения. Даже если вы заливаетесь горькими слезами, это ненадолго. Однако бывает, что надо избавиться от этого побочного эффекта как можно скорее — например, вы с минуты на минуту ожидаете гостей. Или просто испытываете неприятные ощущения.

Хорошенько промойте глаза прохладной водой, желательно проточной;

Положите на глаза холодный компресс, сгодятся также кружочки огурца;

Закапайте глаза «натуральной слезой»

Чтобы избавиться от жжения и зуда, приложите в глазам ватные диски, смоченные гелем алоэ вера или глазными каплями с касторовым маслом.

Если же нарезка луковиц становится для вас настоящим испытанием, можно использовать нарезанный лук, который продается в магазинах свежим или замороженным, либо же сушеный в виде приправы.