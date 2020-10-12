Не спорь со мной, Никас Сафронов! – Личное мнение

12.10.2020, 19:40, Разное

Господин Николай (Никас) Сафронов решил вступить со мной в перепалку по поводу вдовы Караченчева Поргиной.

«Всем хорошо говорить со стороны, что она получает много денег. Но я считаю, что эта пенсию даже маленькая для нее».

Величайший художник (в пределах Бульварного кольца) предложил назначить Поргиной пенсию в размере 150 тысяч рублей.

Не, ну а чо? Гулять так гулять.

Я всегда стараюсь понять логику оппонента. В чём она у Сафронова, чей сын застрял в кабинке самолётного туалета?

«Пусть каждый, кто ее сейчас осуждает, попробует хотя бы пару лет провести рядом с тяжело больным человеком: лечить его, возить по врачам, заниматься с ним, поддерживать его, помогать и при этом самой не унывать – причем все это в круглосуточном режиме. Я не думаю, что после этого кто-то хоть одно негативное слово скажет в адрес Люды».

То есть, Николай Степанович считает, что раз Поргина ухаживала за больным Караченцовым, то и пенсия должна быть на порядок выше, чем у других.

Насколько мне известно, Сафронов — очень богатый. Не просто даже очень, а очень-очень. В связи с этим, я спешу поделиться с ним информацией, что средняя пенсия у нынешних стариков составляет тысяч 15 рублей.

Никас предлагает платить Поргиной 150. В то время, как все остальные имеют 15.

За что? За то, что ухаживала за мужем, а потом на его поминках орала «Гип-гип, ура»!

«Да, быть может, она не всегда идеальна в своих поступках. Например, когда на поминках Караченцова кричала «Гип-гип, ура!», многие, и я в том числе, не поняли ее поведения…»

Я точно вам говорю: у них — заговор. У Кокорина-Мамаева, Ефремова, других «звездунов». Им, как они считают, можно больше. Вам — 15 тысяч. Они — патриции, а вы — плебс.

Актриса Поргина ухаживала за мужем — это похвально. Но разве каждая первая пенсионерка не хоронит своего мужа, убившего здоровье на заводе и комбинате? Но почему тогда ей не положено 150 тысяч, почему она получает 15, которых хватает на коммуналку, три таблетки и корку хлеба?!

Дорогой ты мой Николай Степанович, солнце ты моё ясное, рисуй! Рисуй картины. Рисуй пейзажи. Рисуй портреты баб с Рублёвки, но не рассуждай, пожалуйста, о пенсиях наших стариков!

Вдова Караченцова ничем не лучше других пенсионеров. Нет у неё заслуг, чтобы получать больше бабы, отпахавшей 40 лет на комбинате. Если ты считаешь иначе, плати Поргиной сам, из своих средств — это ты можешь.

Согласны? Объясните Никасу, как он оторван от жизни. Сколько у ваших родителей и бабушек пенсия.