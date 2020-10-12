Мнение: Выставка подделок русского авангарда в Кельне – детали

12.10.2020, 19:29, Разное

С 26 сентября по 3 января 2021 года в кельнском музее Людвига проходит выставка под названием "Forschungsprojekt Russische Avantgarde im Museum Ludwig – Original und Fälschung" (Исследовательский проект "Русский авангард" в музее Людвига – оригинал и подделка).

Это очень "наглый" и высокомерный проект со стороны музея, показывающий его невероятную крутизну: мало кто обладает достаточной храбростью, чтобы не спрятать идентифицированные подделки "под ковер", в фондохранилища, а сделать публичную выставку (до немцев только наш Ростовский музей так сделал с авангардом).



Попова: подлинник и подделка



Экстер: подделка и фотокопия исходника (рисунок гуашью в Бахрушинском)

Хронология всей этой истории такая:

1970-е годы: знаменитые меценаты Петер и Ирен Людвиги начинают собирать русский авангард

знаменитые меценаты Петер и Ирен Людвиги начинают собирать русский авангард 2011 год: чета Людвигов завещала одному многих из музеев, названных их именем, коллекцию работ русского авангарда. Там 600 предметов, в основном графика, из них около 100 живописи

чета Людвигов завещала одному многих из музеев, названных их именем, коллекцию работ русского авангарда. Там 600 предметов, в основном графика, из них около 100 живописи 2015 год: эксперты, офигевшие от того, что творится сейчас с русским авангардом на рынке и в музеях, основывают британский фонд изучения русского авангард а RARP (Russian Avant-garde Research Project) , который начинает работать совместно с ГТГ и Музеем Людвига. Одним из попечителей фонда является Авен. Началось это все, насколько я понимаю, с грандиозных скандалов, связанных с подделками Гончаровой и Ларионова (статья 2017 года о фонде).

эксперты, офигевшие от того, что творится сейчас с русским авангардом на рынке и в музеях, основывают британский фонд изучения русского авангард , который начинает работать совместно с ГТГ и Музеем Людвига. Одним из попечителей фонда является Авен. Началось это все, насколько я понимаю, с грандиозных скандалов, связанных с подделками Гончаровой и Ларионова (статья 2017 года о фонде). 2017 год (?): музей Людвига начинает изучать работы этой четы в своем собрании (12 масло, 2 гуашь и темпера), увлекается, и переходит на других авангардистов (впав, очевидно, в шок). На сегодняшний момент исследована примерно половина картин в музее (49 шт), из них 22 оказались подделками.

музей Людвига начинает изучать работы этой четы в своем собрании (12 масло, 2 гуашь и темпера), увлекается, и переходит на других авангардистов (впав, очевидно, в шок). На сегодняшний момент исследована примерно половина картин в музее (49 шт), из них 22 оказались подделками. 2020 год: музей Людвига открывает выставку, где показывает оригиналы и подделки из своей коллекции (27 шт), причем подробно описывает процедуры экспертизы, а подделки ставит рядом с подлинниками, с которых они срисованы.

Розанова



В некоторых случаях идентичных образцов либо нет, либо их не смогли привезти из-за карантина.

Тогда картина просто сопровождается описанием экспертиз на этикетках.

На сайте музея выложено больше: все 49 проверенных работ.

Каталожная карточка к каждой картине крайне интересна.

Изображения сопровождаются научным комментарием, позволяющим проследить за работой экспертов.

Указаны провенанс картин и все известные владельцы. Представлены также списки каталогов, в которых работы были опубликованы как подлинники, литература с их упоминанием, перечень выставок. Самое интересное — это последний раздел с актуальными комментариями экспертов.

При подготовке выставки Galerie Gmurzynska (основанная в 1965 году в Кельне, галерея первая в Европе показала работы Давида Бурлюка и затем сосредоточилась на русском авангарде в целом), которая была источником поступления многих попавших на выставку картин, впала в панику (обоснованную). И через суд потребовала права заранее посмотреть исследования. Галерея аргументировала это тем, что они могут нанести ущерб ее репутации. Но 16 сентября суд отклонил иск, отменив ранее вынесенное судебное решение в пользу галереи, которое было обжаловано властями Кельна. Другая галерея, откуда в музей попало много "стремных" работ – парижская галерея Benoît Sapiro.

Вот, я просмотрела весь список выложенного музеем и составила сводный список. Помогает оценить, насколько важную роль в оценке подлинности работы играет провенанс. Фактически оказывается, что если один продавец разоблачен как источник фуфла, то сразу надо проверять все, поступившее от него. Если повезет, то подделками окажется не все покупки. Еще видно, насколько важна дата: в одни годы на рынке были подлинники, а вот позже уже поползли подделки (причем через ранее приличную галерею).

Галерея Гмуржинская:

подлинник Гончарова: 1 (1984), 2 (1980), 3 (1990), 4 (1980), 5 (1979), 6 (1979) – в основном куплено у вдовы Ларионова

подлинник Клюн: 1 (1985, куплено у Костаки), 2 (1991, от Костаки)

! подделка Клюн: 1 (1984)

подлинник Ларионов: 1 (1990), 2 (1981), 3 (1979), 4 (1982), 5 (1979), 6 (1990), 7 (1982), 8 (1980). Многое из коллекции Эверест, Лозанна – от вдовы; из галереи Шварц

подлинник Малевич: 1 (1990), 2 (1978, от Анны Лепорской), 3 (1995, от Харджиева)

подлинник Пуни: 1 (1985, от Костаки)

подлинник Родченко: 1 (1985), 2 (1985)

подлинник Суетин: 1 (1981), 2 (1981)

! подделка Суетин: 1 (1985; подверждены Ракитиным и Ковтуном)

подлинник Удальцова: 1 (1985), 2 (1991)

подлинник Попова :1 (1977, от Агранат, Москва), 2 (1978, от Костаки), 3 (1984, от Ивана Аксенова, Москва)

! подделка Попова: 1 (1978, аналог в Тиссен-Борнемисса, Мадрид)

! подделка Нина Коган: 1 (1984)

! подделка Редько: 1 (1985, аналог у Костаки)

! подделка Розанова: 1 (1985, аналог в Тиссен-Борнемисса, Мадрид)

! подделка Александр Веснин: 1 (1984)

! подделка Чашник: 1 (1984, подверждена Ракитиным), 2 (1992)

Galerie Benoît Sapiro, Paris

! подделка Пуни: 1 (1993, Itzhak Glasmann <– Игорь Борисович Мерлин, Ленинград), 2 (аналогично), 3 (аналогично), 4 (1993, Анна Эрнстовна Тукалова, Ленинград <– Мерлин)

! подделка Александр Веснин: 1 (1993, Itzhak Glasmann <– Мерлин; ранее приписывалась Поповой. Аналог в Музее Щусева), 2 (1993, Itzhak Zarug <– Тукалова; ранее приписывалась Экстер)

! подделка Лисицкий: 1 (1993, Itzhak Zarug <– Тукалова <– Мерлин)

! подделка Клюн: 1 (1993, Amos Sulami <– Анна Юрьевна Левашова, Ленинград)

! подделка Экстер: 1 (1993, Amos Sulami <– Левашова; аналог в Бахрушинском)

! подделка Попова: 1 (1993, Itzhak Zarug <– Тукалова)

Galerie M. Knoedler, Co., New York

подлинник Малевич: (1978, от Хаммера из ГТГ)

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Позже музей запланировал провести конференцию с экспертами по авангарду. В идеале, так думаю, следует проверить весь русский авангард в музеях Европы: как выяснилось, сплавлять подделки начали очень рано.

Сайт выставки (там интересное видео с объяснениями экспертов)

Галерея выложенного целиком