Мнение: Интернет в Рязани, беспилотники в автошколах и русские сериалы за рубежом

12.10.2020, 19:30, Разное

1. Вот карта охвата интернетом регионов России. Градациями зелёного цвета показана численность пользователей на 100 человек населения (данные за 2019 год). По каким-то загадочным причинам Рязанская область находится на последнем месте:

https://1gai.ru/blog/live/525734-30-kart-mira-kotorye-dokazyvajut-chto-my-malo-znaem-o-nashem-mire.html

Также в аутсайдерах находятся промышленно развитая Калужская область и Новгородская область, расположенная между двумя столицами. Проблемы есть в Орловской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, в республиках Мордовия и Марий Эл. В Сибири мало интернета в Алтайском и Забайкальском краях.

Интересно, почему именно эти регионы тормозят программу цифровизации страны. Прямой зависимости от ВРП на душу населения или высокого среднего возраста не видно.

2. Россия продолжает готовиться к беспилотному будущему:

https://rg.ru/2020/10/10/kandidatov-v-voditeli-budut-uchit-polzovatsia-bespilotnymi-avtomobiliami.html

Автошколы будут учить пользоваться автоматическими системами вождения

Тем, кто обучается вождению, будут преподавать основы обращения с беспилотными автомобилями. Такой вывод можно сделать из проекта приказа Минпросвещения, который размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Эти приказом вносятся поправки в примерные программы подготовки водителей категорий “В”, “С”, “D”, а также подкатегорий “С1”, “D1”. А именно добавляют новый предмет: автоматизированные системы вождения. Программы подготовки водителей в автошколах должны соответствовать этим примерным программам. Таким образом, когда документ будет принят и вступит в силу, у кандидатов в водители появится новый предмет.

Новая позиция добавляется в пункт, в котором прописаны теоретические занятия о различных помощниках управления автомобилем. В этой части рассказывается о работе различных электронных систем помощи водителю, таких как, антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости, а также о различных системах – ассистентах, таких как ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, активный круиз-контроль, системы автоматической парковки автомобиля. К ним же добавятся “автоматические системы вождения”. При этом количество часов, отведенное на теоретическое обучение, остается неизменным. Например, для того, чтобы рассказать о всех этих электронных системах в категории “В” отводится 2 часа теории.

3. Наши фильмы и сериалы весьма популярны за рубежом:

https://life.ru/p/1349060

Официальный представитель Netflix подтвердил нам тот факт, что сериал «Эпидемия» вошёл в топ-10 сериалов Netflix на сегодняшний день. И это единственный новый сериал в списке, — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В рейтинге Netflix «Эпидемия» обогнала такие популярные проекты, как «Американская семейка» и «Гриффины», заняв восьмую строчку списка.

Конечно, наши кинотворцы выезжают не только на актуальных темах. Вот большой список лучших русских сериалов на платформах Netflix и Amazon Prime:

https://www.secondhalftravels.com/best-russian-tv-shows-on-netflix/

Там фигурирует не только сверхпопулярный мультфильм «Маша и медведь», но и много исторических сериалов – про Екатерину II или Троцкого, например. Ссылка уже довольно старая, но комментарии по ней подтверждают, что наше кино смотрят и те западные зрители, которые вовсе не имеют цели изучать русскую культуру или язык, а делают это просто для удовольствия.