В МИД России начали продажу билетов на пресс-конференции Марии Захаровой

12.10.2020, 19:30, Разное

Министерство иностранных дел России в связи с сокращением финансирования на 2021 год приняло решение о переходе на самоокупаемость.

Помимо платного входа в госучреждение, ведомство сообщило, что все пресс-конференции официального представителя МИД Марии Захаровой будут проходить в популярном жанре Stand Up, а для того, чтобы попасть на них, необходимо приобрести билет.

Выступления Захаровой будут проходить в рабочие дни в 19:00, в выходные в здании МИД запланированы мероприятия для детей на платной основе, где в роли аниматоров выступят сотрудники ведомства.

Как сообщил журналистам главный режиссер театра МИД, министр иностранных дел Сергей Лавров, зрителей ждут не только ответы на заданные вопросы, но и чтение стихов, исполнение вокальных партий и фрагменты театральных постановок на актуальные темы. Министерство рассматривает возможности организации платных трансляций на телевидении или популярных видеохостингах.