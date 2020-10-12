 

Неизвестный устроил стрельбу по автобусу в Нижегородской области: четверо погибших

12.10.2020, 19:23, Разное

Неизвестный преступник устроил стрельбу по автобусу и остановке общественного транспорта в поселке Большие Орлы Нижегородской области. В результате происшествия погибли четверо человек, еще трое получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы в больницу.

По словам очевидцев, огонь вел молодой человек, который приехал к бабушке. Он начал стрелять, когда выбежал на улицу, а его целью был автобус №107, пассажиры которого не пострадали. После этого злоумышленник скрылся в лесу, его разыскивают правоохранители, передает Vse42.ru.



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