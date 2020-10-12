Раскрыта личность расстрелявшего людей в Нижегородской области преступника

12.10.2020, 19:23, Разное

Правоохранители установили личность преступника, который обстрелял пассажирский автобус и остановку общественного транспорта в поселке Большие Орлы Нижегородской области. Им оказался 40-летний местный житель, его зовут Андрей.

По словам очевидцев, в пятницу мужчина выбежал на улицу и открыл огонь по автобусу №107 и остановке, на которой находились люди. В результате погибли четверо человек, еще трое получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Злоумышленник убежал в лес, его разыскивают, сообщает Пятый канал.