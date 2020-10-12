 

Раскрыта личность расстрелявшего людей в Нижегородской области преступника

12.10.2020, 19:23, Разное

Правоохранители установили личность преступника, который обстрелял пассажирский автобус и остановку общественного транспорта в поселке Большие Орлы Нижегородской области. Им оказался 40-летний местный житель, его зовут Андрей.

По словам очевидцев, в пятницу мужчина выбежал на улицу и открыл огонь по автобусу №107 и остановке, на которой находились люди. В результате погибли четверо человек, еще трое получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы в больницу. Злоумышленник убежал в лес, его разыскивают, сообщает Пятый канал.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе камень с цветными вкраплениям

06.10 / Мишустин захотел поучиться у победительницы конкурса “Лидеры России”

16.07 / Зудина показала фото молодого Табакова: Не больше 26 лет

01.07 / «Нет тебя 18 лет. Больно»: Ирина Круг почтила память убитого 18 лет назад супруга

07.08 / Учёные: Тренировки в определённое время ускоряют сжигания жира

08.10 / Найдено новое негативное последствие коронавируса

21.07 / Мнение: Зависть

12.10 / Как выборы в США влияют на рубль

26.07 / Полина Гагарина впервые прокомментировала расставание с мужем

10.09 / Уральские ученые обнаружили сходство между распространением ядерных реакций и COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска