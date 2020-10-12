ЕС продлил санкции против России из-за применения химоружия

12.10.2020, 19:13, Новости дня

Евросоюз продлил на год санкции в отношении России из-за применения химического оружия. Соответствующий документ опубликован на сайте Европейского совета.

Речь идёт об использовании химоружия в Сирии и применении нервно-паралитического вещества "Новичок" при покушении на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери в марте 2018 года.

В санкционном списке ЕС девять человек. Пятеро из них имеют отношение к Сирии, четверо, как утверждают в ЕС, причастны к отравлению Скрипалей. Среди россиян значится руководитель Главного управления Генштаба России (ГРУ) Игорь Костюков и его заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Брюссель считает, что они офицеры ГРУ, причастные к покушению на Скрипалей и работавшие под именами Руслана Боширова и Александра Петрова. Россия обвинения в применении химического оружия неоднократно отвергала.

В октябре сразу несколько стран Евросоюза, включая Германию и Францию, заявили о подготовке новых санкций против Москвы из-за предполагаемого отравления ядом "Новичок" оппозиционера Алексея Навального. ЕС утверждает, что Россия нарушила конвенцию о запрещении химического оружия. В ответ МИД России заявил, что до сих пор не получил доказательств отравления оппозиционера от Германии, где тот проходил курсе лечения и сейчас находится на реабилитации.