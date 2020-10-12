Забыть Хабаровск

12.10.2020, 19:10, Разное

Чего на самом деле хочет врио Михаил Дегтярев и что это означает для Кремля.

Хабаровчане обижаются: о них забыли. Они реальные герои — трехмесячные политические протесты в крае беспрецедентны для новейшей истории России, и даже в эпоху перестройки граждане были не готовы к многомесячной защите своих прав. Новостная повестка в большой стране, впрочем, устроена так, что после первых недель ажиотажа о дальневосточном бунте стали вспоминать все реже. В Беларуси кровавый диктатор издевается над гражданами, а в Хабаровске все привычно: субботний марш в поддержку Фургала и митинги на неделе. Минск к Москве почти в 12 раз ближе, чем Хабаровск, хотя это и другая страна: новости в одном часовом поясе расходятся быстрее.

Потом на хабаровский героизм наложилось отравление Навального, скандал вокруг которого только нарастает в течение последних полутора месяцев. К тому же тут еще вторая волна эпидемии, возможно, более опасная, чем первая, с учетом того, что власти и граждане так и не договорились насчет «масочно-перчаточного режима», а экономика не справится со вторым локдауном. Горячие конспирологические головы даже начинают строить теории: мол, одно специально устроено, чтобы отвлечь внимание от второго, и так далее — до бесконечности;

для конспиролога мир — это последовательность заговоров.

В реальности все проще и в некотором смысле страшнее: обычные люди и даже профессионалы, которым нужно следить за политикой, не могут уделять внимание всем событиям сразу, нам приходится выбирать. Мы не хотели забывать о Хабаровске, но нам пришлось сделать это, чтобы помнить о других подвигах и трагедиях нашего мира. Тут впору вспомнить, зачем стране на самом деле нужен федерализм: чтобы Хабаровск и другие российские регионы не нуждались во всеобщем внимании для эффективного решения своих проблем. Региональные СМИ, региональное гражданское общество и такая же местная политика и независимые суды — этих вещей должно было быть вполне достаточно, чтобы Хабаровский край, число жителей которого равняется числу жителей независимой Эстонии, справлялся со своими проблемами сам. Другое дело, что этих общественно-политических чудес у нас нет и не предвидится.

Задержание участника протестов в Хабаровске. Фото: штаб Навального

И вот мы забывали, а новый врио края Михаил Дегтярев, приехавший покорять Хабаровск с кремлевским карт-бланшем, тем временем готовил дубинки. Три месяца хабаровчане мирно требовали защиты своих политических прав и, словно в американском политическом сериале, призывали судить Сергея Фургала судом присяжных — гражданским судом равных, но не «чекистским судом Москвы». Никаких массовых беспорядков, порчи имущества или иных криминальных действий хабаровчане не допускали, что показывает тотальную ложь тех представителей российской власти, которые пытаются выдать требование политического представительства за госпереворот или «штурм учреждений власти».

Местные начальники во главе с врио Дегтяревым тихо сидели и делали вид, что не замечают протестов, до тех пор пока на митинги в поддержку Фургала выходил весь Хабаровск. Когда с властями говорят с позиции гражданского большинства, они вдруг становятся очень понятливыми: видят силу. Но на четвертом месяце протестов, когда надежды достучаться до московских властей не осталось, а впереди только зима, экономическая депрессия и «вторая волна», ряды хабаровчан начали редеть. Их стало меньше, и вот тогда с веселым свистом на них спустили полицию, экипированную по последнему слову постсоветской моды в тяжелые доспехи, с дубинами наперевес.

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Михаил Дегтярев по своей природе в первую очередь спортсмен. Из той узнаваемой породы спортсменов, что стреляют сигаретку у одиноких прохожих темными осенними вечерами. Главное правило этих молодых людей — атаковать лишь тех, кто точно не сможет ответить. Дождаться полного перевеса и лишь тогда действовать, а при изменении расклада сил — быть готовым стремительно ретироваться в «высокие кабинеты» и заявить, что ты завален бюрократической работой. Подобные спортивные навыки сейчас, кажется, высоко ценятся Кремлем, и именно в них там видят залог «лояльности регионов». Вот врио Дегтярев дождался своего часа и отправил полицейских на дело: теперь сразу видно, что человек делом занят и «контролирует ситуацию».

Врио губернатора больше всех хочет сейчас забыть Хабаровск — тот гордый неспокойный край, в который он приехал летом и от жителей которого долго прятался.

Забыть — значит превратить город в обычное российское наместничество, отдающее все свои ресурсы — человеческие и денежные — в Москву. Из новостей в таком забвении будут разве что дежурные встречи губернатора с руководством МЧС и представителями трудовых коллективов.

Политический вывод, который можно сделать из истории нападения полицейских Дегтярева на мирных протестующих на 92-й день их борьбы за региональную демократию, впрочем, кажется довольно безрадостным для Кремля и сочувствующих. При первой угрозе массового гражданского недовольства «спортсмены» разбегутся так же быстро, как сейчас вышли против хабаровчан.

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики