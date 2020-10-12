По факту убийства людей под Нижним Новгородом завели дело

12.10.2020, 19:08, Новости дня

По факту убийства людей во время обстрела автобуса в Нижегородской области возбудили уголовное дело.

«В Нижегородской области по факту убийства трех человек возбуждено уголовное дело», – говорится на сайте СК России.

Между тем СМИ сообщали о четырех погибших во время обстрела автобуса.

В свою очередь в пресс-службе правительства региона со ссылкой на губернатора Глеба Никитина сообщили, что двое пострадавших в результате стрельбы в городском округе Бор Нижегородской области находятся в крайне тяжелом состоянии.

«Состояние двух пострадавших оценивается как крайне тяжелое, одного – как тяжелое, сейчас за их жизни борются врачи. В Борскую ЦРБ из Нижнего Новгорода сразу же была направлена бригада специализированной медицинской помощи больницы имени Семашко. При необходимости будет проведена эвакуация пострадавших в областные медицинские центры. Мы готовы в любой момент задействовать санитарную авиацию», – цитирует Никитина пресс-служба, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что во время обстрела рейсового автобуса в Нижегородской области четыре человека погибли, еще трое получили ранения.