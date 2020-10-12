 

Назван срок начала широкого применения в РФ вакцины «Спутник V»

12.10.2020, 19:08, Новости дня

Вакцина «Спутник V» может выйти в широкое применение в РФ в конце октября – начале ноября, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на телеканале «Россия 24».

«Мы считаем, что вакцина в широкое применение в РФ уже будет запущена в конце октября – начале ноября», – передает РИА «Новости» его слова.

Дмитриев выразил надежду на то, что уже в ноябре можно будет одобрять и запускать российскую вакцину в том числе на Ближнем Востоке.

При этом он отметил, что на сегодняшний день российская вакцина является первой в мире с точки зрения одобрения и интереса различных стран.

Глава РФПИ также добавил, что более 50 стран проявили интерес к российской вакцине от коронавируса.

«Уже более 50 стран показали свою заинтересованность. У нас есть очень много заявок от ведущих стран, и также для многих стран очень важно проведение клинических испытаний, в том числе на их гражданах», – подчеркнул он.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Космонавты пожаловались на плохой сон в «протекающем» российском модуле на МКС

12.10 / Нагорный Карабах: как разорвать порочный круг?

31.07 / Минск направил Москве ноту

07.07 / Экс-посол в России Хантсман проиграл праймериз по выборам губернатора Юты

24.08 / Третий этап проверки боеготовности начался в Белоруссии

28.07 / BMW выпустит электрическую версию седана BMW 5-Series

11.07 / Мировое население приближается к 8 млрд человек

24.06 / В Москве прошел парад по случаю 75-летия победы над Германией

27.07 / «Лидеры России» начали обучение по программе распознавания фейков

09.08 / Украина обещала не вмешиваться в американские выборы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска