Очевидец рассказал о стрельбе под Нижнем Новгородом

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12.10.2020, 19:08, Новости дня

Мужчина, который стрелял в людей в городском округе Бор Нижегородской области, приехал к бабушке в гости, сообщил очевидец.

«Парень приехал к бабушке и начал стрелять, выбежал на улицу, стрелял в автобус, убил троих, ранил бабушку, прохожего и женщину», – рассказал он порталу «Нижний Новгород Онлайн».

По его словам, сейчас всех находящихся неподалеку людей разогнали по домам, дороги перекрыли.

Ранее сообщалось, что во время обстрела рейсового автобуса в Нижегородской области четыре человека погибли, еще трое получили ранения. По сообщению СМИ, стрелявшим оказался 18-летний местный житель.



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