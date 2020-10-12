Госдума обяжет учёных оформлять международные патенты на Российскую Федерацию

12.10.2020, 18:55, Разное

Государственная дума приняла в первом чтении закон «Про обращение международно признаваемых свидетельств интеллектуальной собственности в пользу государства», согласно которому российские ученые будут обязаны оформлять международные патенты не на своё имя, а на государство. Взамен РФ будет платить им до 25% поступающих отчислений.

Согласно закону, с 1 января 2021 года все новые подобные документы должны быть оформлены на российское государство. За оформление международно признаваемого патента на своё имя будет предусмотрена административная ответственность (с обязательным аннулированием документа), за единоличное получение по нему прибыли привлекут уже в уголовном порядке – это будут квалифицировать, как хищение государственной собственности. Наконец, для перерегистрации уже существующих патентов в пользу России установят достаточно либеральные сроки: для высокодоходных изобретений это необходимо будет сделать в течение одного года, для остальных отведут сроки до трёх лет.

По словам авторов законопроекта, он призван восстановить справедливость и увеличить доходы в государственный бюджет. В пояснительной записке отмечается, что всё, чего достигли отечественные учёные, они достигли в первую очередь благодаря государству, которое «неустанно создаёт комфортные условия для учёбы, работы и исследований».

«В сложившихся условиях собственнические повадки, выражающиеся в оформлении патентов на своё имя и единоличном присвоении прибыли, следует квалифицировать, как хищение средств у государства», – пояснили депутаты.