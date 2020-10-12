Ученые определили точную причину завершившего вымирание динозавров глобального похолодания

12.10.2020, 18:53, Разное

Американские исследователи провели профильное исследование, в результате которого установили точную причину глобального похолодания, случившегося 66 млн лет назад и вызвавшего массовое вымирание динозавров. По словам исследователей, ей стал мощный удар упавшего на Землю астероида Чиксулуб.

Ученые, представляющие Университет штата Пенсильвания (США), произвели сбор и анализ осадочных пород из кратера, образовавшегося от падения астероида и находящегося у побережья современной Мексики. Аналогичные образцы были также взяты исследователями и в других регионах планеты – везде, где сохранились следы атмосферной сажи, датируемые эпохой мел-палеогенового вымирания. Целью ученых было изучение находок на предмет присутствия полициклических ароматических углеводородов, служащих маркерами пирогенного происхождения. Показатели скорости накопления и состава указанных веществ продемонстрировали факт быстрого и единовременного попадания частиц в атмосферу. Причиной же такого явления, по мнению научной группы, стал непосредственно удар астероида в Землю, образовавший кратер и испаривший часть породы. “Это указывает, что пожары, хотя и существовали, оказали меньшее влияние на глобальный климат и вымирание”, – резюмировал один из авторов исследования Шелби Лайонс.

Примечательно, что ранее существовала и другая версия причины глобального похолодания. Согласно её постулатам, вышеупомянутый удар метеорита спровоцировал огромное количество масштабных пожаров по всей планете, заполнивших атмосферу плотным слоем сажи, снизившим эффективность проникновения солнечных лучей на поверхность. Однако, как полагают специалисты из Пенсильвании, результаты именно их исследования дают более правдоподобную картину указанных событий. Об этом пишет PNAS.