“Как на плаху”: Дмитрий Нагиев удивил поклонников признанием о работе в кино

12.10.2020, 18:53, Разное

Популярный актер и ведущий Дмитрий Нагиев недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в которой пояснил о некоторых подробностях своей светской и частной жизни. В частности, кумир телезрителей признался в нелюбви к съемкам в кино и на телевидении.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Нагиев заявил, что главным принципом его работы в любом деле является честность. Однако при этом, являясь очень популярным и востребованным артистом, звездой экрана он быть не стремится и делает это скорее из-за необходимости обеспечить себе достойный заработок. “Работа – это вообще не моё, как на плаху, иду на работу. Я просто люблю сытно поесть, но больше ничего не умею”, – резюмировал ведущий.

Не обошел стороной Нагиев и свое признание телезрителями как современного секс-символа. Артист сообщил, что вообще любит лестное отношение к себе, а соответствующие результаты рейтинга назвал “единственным честным голосованием в стране”. Об этом пишет Sobesednik.ru.