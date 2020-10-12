 

Разрешен экспорт из РФ на Украину еще ряда нефтепродуктов

12.10.2020, 18:48, Новости дня

Правительство РФ разрешило экспортировать на Украину по специальным разрешениям еще ряд нефтепродуктов.

В расширенный список попали, в частности, смазочные масла и нефтяной битум, информирует РИА «Новости».

В перечне также значатся такие продукты, как остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, битума, минеральных смол или пека минеральных смол. К ним могут относиться, например, битумные мастики или асфальтовые смеси для дорожных покрытий.

Напомним, РФ остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины. По итогам 2019 года товарооборот странами составил 4,8 млрд долларов.



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