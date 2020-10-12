Рэпер Дрейк отпраздновал день рождения своего “тайного” сына Адониса

12.10.2020, 18:45, Разное

В октябре 2017 года рэпер Дрейк впервые стал отцом: сына по имени Адонис ему подарила французская актриса фильма для взрослых Софи Брюссо, с которой артист виделся дважды в жизни. Долгое время Дрейк скрывал сына, впервые рассказав о нем лишь в 2018-м. Недавно мальчику исполнилось 3 года, в честь чего его знаменитый папа устроил праздник в своем особняке в Торонто.

Дрейк с сыном АдонисомДрейк поделился несколькими фото, на которых позирует с Адонисом, окруженным воздушными шариками. Присутствовала на празднике и мама рэпера, Сэнди Грэм, а также мама Адониса, Софи Брюссо. Последняя не только показала фото с торжества, но и поздравила его отдельным постом:

3 года назад я впервые встретила тебя – после 24 родов. Я так горжусь тем маленьким человеком, которым ты становишься, я люблю тебя больше жизни. Мы сделали это, Дрейк!

Софи Брюссо с сыном АдонисомВ одном из своих интервью канадский музыкант признался, что ему было нелегко принять тот факт, что его сын живет в другой стране со своей мамой. Поэтому он договорился с Софи, чтобы ребенок жил и с ним:

Я хочу иметь возможность объяснить сыну, что произошло. Но ни в коем случае не буду настраивать его против мамы. Что бы ни случилось, я буду испытывать безусловную любовь к матери моего ребенка. И хочу, чтобы сын чувствовал то же самое по отношению к ней.

Дрейк также объяснил, почему так долго скрывал малыша от общественности – слухи о том, что рэпер стал отцом, начали ходить с осени 2017-го, когда Софи опубликовала в соцсетях фото с малышом. За несколько месяцев до этого, в мае того же года, актриса призналась изданию TMZ, что она уже три с половиной месяца беременна от Дрейка.

Просто я очень боялся за свою маму – как она воспримет эту новость? Она знала всех моих девушек лично и была бы рада, если бы кто-то из них родил от меня ребенка. Мне было непросто сказать, что теперь у меня есть сын от девушки, которую она никогда не встречала.

Сэнди Грэм с внуком Отец Дрейка, Деннис Грэм, с внуком Дрейк и Софи Брюссо с сыном Адонисом