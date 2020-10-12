Назад в 2007 год: королевский биограф рассказал, как принц Уильям расстался с Кейт Миддлтон по телефону

12.10.2020, 18:45, Разное

Сейчас на счету принца Уильяма и Кейт Миддлтон 9 лет брака, трое детей, множество благотворительных проектов и много чего еще. Их уже трудно представить по отдельности и кажется, идеальнее спутника жизни для каждого из них не найти. Однако в далеком 2007 году, когда Уильяму было 25 лет, он так не считал и много сомневался – та ли девушка рядом с ним. На днях королевский биограф Роберт Лейси выпустил книгу Battle of Brothers (“Битва братьев”), где в том числе впервые раскрыл подробности расставания – к счастью, недолгого – герцога и герцогини Кембриджских в 2007 году.

На тот момент Кейт и Уильям встречались шесть лет и будущая герцогиня работала байером в отделе аксессуаров бренда Jigsaw. И вот однажды, прямо в ее рабочий день, Кейт видит на телефоне звонок от принца Уильяма.

Кейт попросила разрешения удалиться со встречи в Jigsaw, где она только недавно начала работать, и ушла в другую комнату, чтобы ответить на звонок Уильяма. Дверь была заперта на протяжении часа. Когда она вышла, она была уже одинока, – говорится в книге.

Кейт и Уильям незадолго до расставания, 2007 год

После такого поступка Кейт отнюдь не впала в депрессию, а решила бороться с плохим настроением на вечеринках. Она “не хотела выглядеть побежденной”, и Уильям это заметил.

Кроме того, он скучал по своей семье, которая в тот момент означала семью Миддлтон. Одна из нерушимых традиций во время его учебы в Сандхерсте был его еженедельный пятничный визит в поместье Миддлтонов в Баклберри. Там он получал материнскую заботу от матери Кейт – Кэрол – и находил отцовскую поддержку у ее отца Майкла. В некоторых вопросах Уильям доверял ему даже больше, чем собственному отцу – принцу Чарльзу, – говорится в книге.

Кейт через несколько дней после расставания с Уильямом, 2007 год

К счастью для поклонников британской королевской семьи, тот разрыв пары продлился недолго – 10,5 недель, по прошествии которых Уильяма и Кейт заметили за поцелуями и танцами на одной из вечеринок в Бовингтоне. Через три года, как известно, принц сделал своей возлюбленной предложение – подробнее с их историей любви можно ознакомиться в нашем материале.