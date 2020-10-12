“Чертовски хороший”: Стивен Кинг в восторге от нового российского сериала

12.10.2020, 18:43, Разное

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг, прозванный “Королем ужасов”, выразил свое восхищение российским сериалом “Эпидемия”, который недавно был выпущен на платформе Netflix. В частности, он отметил хорошую работу операторов.

“Чертовски хороший российский сериал”, – написал Кинг в своем Твиттере, добавив, что ему понравилось обилие заснеженных пейзажей и “чумных русских убийц”.

Напомним, что сериал “Эпидемия” был снят по книге Яны Вагнер “Вонгозеро” и вышел на экраны в 2019 году. Он повествует о группе людей, пытающихся спастись от быстро распространяющегося смертельного вируса, который лишает людей зрения и убивает их в течение считанных дней, передает телеканал “Царьград”.