Россия аннулировала гражданство Алексея Навального из-за задолженности по коммунальным платежам за август и сентябрь

12.10.2020, 18:34, Разное

Министерство юстиции РФ заявило об аннулировании гражданства Алексея Навального в связи с невыплатой долгов по коммунальным услугам перед за два прошедших месяца.

О необходимости погасить задолженность за водоснабжение и вывоз мусора в размере 2000 рублей оппозиционер был оповещён еще в начале сентября, но информация была им проигнорирована. В связи с этим его управляющая компания была вынуждена обратиться в суд.

Суд постановил списать долги со счетов политика, но все они были заблокированы решениями других судов. Это вынудило судью прибегнуть к крайней мере и обратиться в Минюст с требованием лишить российского гражданства Алексея Навального.

Сам Алексей спокойно отнесся к решению суда.

– Печально видеть, как холуи Путина не брезгуют любыми методами, чтобы не впустить меня в страну, но мне достаточно теперь просто получить визу в Россию, а гражданства у меня и другие есть, — заявил Навальный.